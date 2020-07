Tras cinco meses alejada de la vida pública, la tonadillera reaparece estrenando imagen y lanzando nuevo single: ‘Esta es mi vida’.

Después de cinco meses apartada de la vida pública como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus, Isabel Pantoja reaparece por la puerta grande: estrenando nuevo trabajo musical. La cantante llevaba confinada en Cantora desde principios del pasado mes de marzo. Antes de que se decretase el Estado de Alarma decidió refugiarse en su finca de Cádiz para evitar poner en riesgo a su madre, doña Ana, ante el letal virus que ya ha dejado más de 28.000 fallecidos en España.

Desde entonces, la sevillana ha estado recluida, alejada de sus fans y de sus seres queridos. Solo se ha reunido con ellos una vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez levantó las restricciones de movilidad a los ciudadanos cuando nuestro país comenzó la desescalada. En este periodo apenas hemos tenido noticias de ella. Con miedo ante la situación que ha asolado al planeta, la cantante no sentía ánimos para mostrarse ni en sus redes ni en los medios.

«Estoy muy asustada», confesaba el pasado 1 de abril, poco después del estallido de la enfermedad. «Estoy súper preocupada porque esto cada día va a más y solo deseo que este acabe este mal sueño. Deseo que no haya más muertes porque esto es horroroso», decía. «Llevo aquí desde el día 7 de marzo y ya me vine a casa de trabajar a mediodía. Estoy en casa, como siempre. No es que esté aquí encerrada, ni mucho menos. Pero no por otras cosas. He sido toda mi vida igual».

En sus primeras y únicas declaraciones sobre el confinamiento, realizadas en directo en ‘Sálvame’, no podía ocultar su preocupación. «Con esto me cuesta mucho más trabajo todo. Te sientes impotente no puedes ver a tus seres queridos, solamente por teléfono. No ves sus caras, no los puedes ver, no los puedes abrazar. Siento no poder dar el pésame a gente que se han ido ya, solamente por teléfono. Lo estoy pasando muy mal, no tengo ganas de nada. Le pido a Dios a diario que todo esto pase. Sé que los sanitarios están haciendo algo impresionante. Los bomberos, la sanidad. Solo deseo que todo el mundo esté bien, que mantengamos la calma. Ya vendrán días mejores», confesaba.

‘Esta es mi vida’, el nuevo single de Isabel Pantoja

Ahora que han pasado los peores picos de la pandemia dentro de nuestras fronteras, Isabel ha considerado que es el momento idóneo para lanzar su nuevo hit. Una canción que lleva por título ‘Esta es mi vida’ y cuyo estreno ha anunciado en su perfil oficial de Instagram. «Esta es mi vida’, podrás escucharlo a partir de las 00:00 en tu plataforma favorita 🌹», ha escrito. El single podrá ser escuchado en su canal de Youtube, donde acumula 109.000 suscriptores, el 9 de julio a las 10:00 de la mañana. Asimismo se podrá disfrutar en su web oficial.

La nueva y esperada canción de la artista llega con una renovada imagen. La fotografía que anuncia el sencillo la muestra cubriendo la mitad de su rostro con un tul rojo y con dos rosas rojas como adorno en su cabello. Todo ello con un maquillaje impecable y rejuvenecedor que la hace lucir espectacular.

Pendiente del estreno de ‘Idol Kids’

Tras el anuncio de Isabel Pantoja, sus amigos y fans han celebrado la buena noticia. «Muerooooo» ha escrito Omar Montes, íntimo amigo de Kiko Rivera y excompañero de fatigas en ‘Supervivientes 2019’. También Asraf Beno, novio de su hija Chabelita, compartía su alegría con una larga ristra de emoticonos de aplausos. Su amigo Luis Rollán se ha sumado a las felicitaciones con un «muero». Dakota Tárraga, que convivió con ella en Honduras, expresaba así su enhorabuena: «Mira que eres guapa mi Isabelita ❤️ «, señalaba.

El nuevo trabajo artístico de la solista se suma a otros proyectos que, de momento, están en lista de espera para dar el pistoletazo de salida en breve. El más destacado es el ‘reality’ ‘Idol Kids’ en Telecinco, cuyo estreno estaba previsto para el pasado mes de febrero y cuya emisión fue cancelada debido al avance de la Covid-19. «Isabel es increíble. Se ha implicado al 100% y la gente se va a sorprender cuando la conozca un poco más porque en ‘Idol Kids’ es ella misma. Se ha mostrado tal y como es», ha confesado la cantante Edurne, su compañera en el espacio, sobre su experiencia de trabajar con Isabel Pantoja.