El cáncer de Sara Carbonero llega al Reino Unido

La enfermedad de Sara Carbonero empieza a dar la vuelta al mundo. Uno de los primeros países que se ha hecho eco de la enfermedad de la mujer de Iker Casillas ha sido el Reino Unido. Varios de los principales medios ingleses han publicado ya la noticia de su operación del tumor maligno de ovario.

Sara, operada con éxito de un tumor maligno

La periodista y presentadora ha compartido hoy una triste noticia: padece cáncer. Ha sido intervenida ya de un tumor maligno en el ovario y se recupera favorablemente. «Lo hemos cogido muy a tiempo» ha confesado en Instagram. «Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien», ha explicado.

‘Daily Mail’ publica la batalla de Sara contra el cáncer de ovario

Uno de los diarios más leídos del Reino Unido, el Daily Mail, ha sido uno de los primeros en publicar la noticia de la enfermedad de Sara. El medio relata que la operación del tumor maligno de la periodista llega apenas unas semanas después del infarto de miocardio de Iker, que sufrió mientras entrenaba en el FC Porto el pasado 1 de mayo.

‘Mirror’ publica la noticia de la lucha de Sara

Otra gran cabecera inglesa, el ‘Mirror‘, anuncia la enfermedad de Sara Carbonero con el siguiente titular: «La esposa de Iker Casillas revela que lucha contra un cáncer de ovario».

‘The Sun» también se hace eco del «impactante anuncio» de Sara

Por su parte, ‘The Sun’ incide en la joven edad de Sara, quien «revela su batalla contra el cáncer de ovario menos de tres semanas después del infarto de la leyenda del Real Madrid».