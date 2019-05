1 Iker Casillas ha salido este lunes a las 15 horas del hospital

Durante su discurso, Iker Casillas no ha podido evitar emocionarse y con la voz entrecortada ha querido dar las gracias a todos los que le han apoyado en estos momentos. Desde su familia, hasta sus compañeros de equipo, que ayer lo visitaron en el Hospital, hasta las miles de personas que han mostrado su apoyo al guardameta.

El madrileño fue sometido a un cateterismo en el Hospital CUF Porto donde se ha recuperado a la perfección «Es difícil hablar, pero hay que estar agradecido porque tuve mucha suerte y quiero darle las gracias a mucha gente que me ha hecho sentir querido y poder salir con una sonrisa en estos momentos. No quiero olvidar al Hospital y al doctor Nelson y la gente que me ayudó a venir y a todos los que tuvieron algo que ver», ha comenzado diciendo el de Móstoles.

Iker se ha mostrado muy emocionado durante su discurso: «Agradecer las miles de muestras de cariño que me ha dado la gente a través de las redes sociales mensajes… voy mejor, será un reposo de un par de semanas o dos meses, pero me da igual, lo importante es estar aquí y agradeceros a vosotros que hayáis estado aquí también», ha dicho.

«Había que esperar y que el corazón, el cuerpo y la cabeza se asentasen. Estoy bien, pero emocionado y lo puedo contar, así que muchas gracias a todos, a mi familia… a mi club y a la gente. No sé lo que será el futuro, pero creo que lo más importante era estar aquí y hablar tranquilamente… nos veremos pronto», ha sentenciado visiblemente emocionado.

El portero no ha querido hacer mención alguna sobre si se retirará o no del fútbol. Un espinoso asunto del que se ha hablado mucho estos días. Sea como fuere, lo importante es la pronta recuperación del portero. Desde SEMANA le mandamos todo el apoyo a Iker Casillas y su familia.