Cayetana Guillén Cuervo se ha sumado a una iniciativa para dar a conocer el poder de la marca España en todo el mundo, unida junto al chef Paco Roncero. Una oportunidad de ponerse de nuevo ante los focos y darnos una pincelada para conocer cómo han sido estos meses no solo para la actriz, sino también para su popular familia. Así, nos ha explicado, entre muchas otras cosas, cómo ha sobrellevado la cuarentena su madre, la también actriz Gemma Cuervo.

“La actitud de mi madre ante esta pandemia me ha conmovido, ha sido una sonrisa, siempre animándonos… dices qué fortaleza y qué capacidad de asimilar todo. Mi madre está bien, creo que le ha protegido que llevaba mucho tiempo sin salir de casa, no ha estado expuesta, está bien, harta de no vernos, porque somos muy de juntarnos toda la familia y no lo hemos podido hacer. Ella es población de riesgo y tenemos que tener cuidado”, confiesa Cayetana Guillén Cuervo, que también ha narrado cómo ha sido su propio confinamiento con su marido en casa. Vea el vídeo para conocer todos los detalles: