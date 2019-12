Hace dos años que las Navidades no son bien avenidas para Chabelita Pantoja. De hecho, estas festividades provocan un estado de alerta en la hija de Isabel Pantoja que no siempre ha gestionado de la mejor manera. Desde hace dos años, sus relaciones amorosas han condicionado su vuelta a Cantora por Navidad.

Echando la vista atrás, en el año 2018, Chabelita volvía con Alberto Isla después de varios escarceos con Alejandro Albalá. Sin embargo, la pareja no pudo pasar ninguna fiesta con la familia de Chabelita ya que Alberto tenía prohibida la entrada en Cantora. En esa época, la tonadillera había demandado al padre de su nieto por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad familiar por sus diversas declaraciones en medios de comunicación. Junto a lo anterior, la relación materno-filial no pasaba por un buen momento, sin embargo, con su hermano Kiko sí guardaba cercanía.

¿ Y ahora qué?

Un año más tarde, Omar Montes entraba en la vida de Isa Pantoja sin el beneplácito de sus familiares. El de Pan Bendito todavía era una persona non grata en la familia. Por aquel entonces, el cantante todavía no había conseguido ‘camelar’ a su suegra y a juzgar por las emblemáticas llamadas de la tonadillera a ‘Sálvame’, no hubiera querido sentarse en la misma mesa con él.

Por si fuera poco, precisamente en Navidades fue cuando se produjo la simbólica noche de lujuria y pasión en el sofá de Cantora. La casa de Isabel Pantoja se convertía en el contexto idóneo para que varias amigas de Chabelita -en concreto tres- decidieran celebrar la entrada de año por todo lo alto.

Este año cambian los elementos, pero la ecuación sigue siendo la misma. El actual novio de Chabelita, Asraf no tiene una buena relación con Isabel Pantoja madre. Además, tras la noticia de que Omar podría pasar la Nochevieja en la popular finca gaditana, Chabelita niega su asistencia a la misma. Un año más, a la hija de la tonadillera se le atragantan las uvas antes de tiempo.