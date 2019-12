Chabelita Pantoja está viviendo un final de año de lo más ajetreado. La relación con su familia no está en su mejor momento, a pesar de que parecía que la reconciliación con su hermano, Kiko Rivera, cada vez estaba más cerca. Esto hace que todos nos preguntemos dónde va a pasar los días de Navidad, algo que ahora ella misma ha querido aclarar, aunque con dudas.

Ella misma ha mostrado no tener muy claro qué va a hacer en las fechas especiales. «El 31 de diciembre yo no creo que vaya a Cantora, osea que me es indiferente que vaya Omar. Nochebuena no tengo ni idea tampoco…», explicaba para aclarar que no sabe todavía qué va a hacer.

Muchos se han preguntado si ha hablado con su madre, Isabel Pantoja, para ver las fechas: «No hace falta que nadie me invite ni nada, porque es obvio que puedo ir. Luego me preguntarán que si mi madre no me ha invitado, porque ella sabe que es mi casa, yo sé que es mi casa, y que puedo ir, pero todavía no lo sé», aclaraba.

«El 24 no sé lo que haré, y el 31 yo creo que no voy a estar, osea, que él puede ir. Lo que me parece súper curioso es que siempre tenga que estar en las fechas más señaladas de mi familia, que no aparezca durante todos estos meses, y que pretenda estar en el cumpleaños de mi madre y el 31″.

La polémica ha tenido lugar después de que Omar Montes comentara a la prensa que parece tener ya las fiestas organizadas: «Las Navidades… pues justo estaba hablando con Kiko Rivera antes. Me llamó y me dijo que fuera a pasarlas con él y con Isabel Pantoja, y yo le he dicho que sí, que me iba a llevar a toda mi familia y nos vamos para allá, para Cantora».