La ruptura entre Esther Doña y Santiago Pedraz ha sido una de las más comentadas de la crónica social. La empresaria, que ha fichado como colaboradora habitual en ‘Y ahora Sonsoles’, el nuevo programa de Sonsoles Ónega en Antena 3, ha vuelto a hablar de él pero lo ha hecho cambiando su discurso. Si hace unos días se mostraba muy molesto con su comportamiento e incluso reveló que los amigos de Carlos Falcó le iban a presentar otros hombres, ahora encierra el hacha de guerra e incluso busca un acercamiento con su ex. Eso sí, aunque no lo hace a nivel sentimental, sí que asegura que le gustaría tener una bonita amistad con él por todo lo que han vivido juntos.

Según Santiago Pedraz, no había visto las últimas declaraciones de Esther Doña. Ahora ella le responde: «La verdad es que yo hablé porque él y su entorno habían hablado mucho y yo llevaba dos meses callada. A mí también me apetecía que se me escuchara y dar mi versión y como yo lo había vivido. Yo estoy totalmente de acuerdo con él de que ha pasado página, yo también la he pasado. Somos dos personas que no tenemos nada en común. Entonces vamos a ver si él deja hablar de mí y yo dejo hablar de él», ha comenzado diciendo durante su intervención en el programa.

Esther Doña asegura que «por supuesto» que le gustaría quedar bien con él y guardar una bonita amistad. «Eso sería maravilloso, además de que creo que es lo que tendría que ser porque al final nosotros hemos vivido una relación muy intensa. Una relación de un año pero una relación en la que hemos tenido momentos muy bonitos tanto él como yo. Ha sido una relación que… por eso nos íbamos a casar y creo que eso debería ser así. Ya ha pasado un tiempo prudencial. Las relaciones a principio es todo muy intenso pero luego vas tomando distancia. A mí me gustaría. Estoy segura de que vamos a coincidir en eventos», ha dicho sobre este hecho.

Esther Doña ha querido explicar alguna de sus polémicas declaraciones

La modelo también se ha pronunciado sobre sus polémicas palabras en las que aseguró que «la ruptura me dolió más que la muerte de Carlos Falcó». «Es algo que creo que no lo supe enfocar o transmitir bien. También hay que tener en cuenta que era mi primera entrevista en un plató. Lo que dije o lo que quería entender es que nada es comparable con la pérdida de tu marido o de tu padre. Con la muerte de ellos. Es un dolor y una pena muy grande. Pensar que no vas a poder contactar con esas personas, hablar con ellos, poderles tocar… Y lo del juez me refería a la indiferencia. Es que me pareció tanto el daño, que me pareció muy cruel«, ha confesado.