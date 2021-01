La presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ tiene que llevar a cabo una ardua tarea para acudir cada día a las instalaciones de Mediaset para cumplir con su trabajo. Ana Rosa Quintana no ha dudado en sacar la ropa de nieve para ir protegida.

Ana Rosa Quintana no ha dejado de ir a trabajar al plató de su programa. La gran nevada está complicando su traslado a las instalaciones de Mediaset, pero el hecho de que la cadena haya puesto a disposición de los trabajadores de la cadena coches todoterreno para los traslados, ha hecho más fácil llevar a cabo su trabajo.

La presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ también está sufriendo las consecuencias de la borrasca Filomena, que ha dejado gran parte de las calles de la capital incomunicadas. De hecho, la calle en la que ella vive con su familia, está totalmente llena de nieve, lo que hace imposible entrar y salir con el coche.

Hace apenas unas horas, veíamos a Ana Rosa Quintana llegar de las instalaciones de Telecinco a su casa después de la emisión de su programa. La presentadora de televisión no ha dudado en sacar la ropa de nieve para protegerse no solo del frío, también de las caídas que provoca el hielo de la calzada. Las bajas temperaturas han convertido la nieve en placas de hielo, lo que hace que andar por la calle sea un deporte de riesgo.

Un coche todoterreno tiene que trasladarla cada día a Telecinco

Nada más llegar a casa, Ana Rosa Quintana se encontraba con la prensa, a la que no dudaba en atender. La presentadora, que cada día saca sus mejores galas ante las cámaras de su programa, se cambia de ropa antes de salir de las instalaciones para evitar las caídas provocadas por el hielo.

De hecho, la hemos visto con pantalón de terciopelo para protegerse del frío, chaquetón de nieve, bufanda y botas de montaña, que sin duda se cogen mejor a la calzada con hielo. A pesar de que se ha equipado de la mejor manera, Ana Rosa anda con cuidado por lo que pueda pasar. No ha olvidado, por supuesto, su mascarilla, todavía obligatoria en nuestro país.

¡Pincha el vídeo y mira a Ana Rosa andando por la nieve!

Vídeo: Europa Press.

Ana Rosa Quintana está viviendo unos días complicados, como muchos españoles a los que ha sorprendido las consecuencias de la borrasca Filomena. Este ha sido el principal motivo que le ha llevado a no celebrar su 65 cumpleaños. A pesar de que la veterana presentadora siempre ha sido de celebrar su cumpleaños, este 2021 ha tomado la decisión de no hacerlo. Y no únicamente por el Covid, sino también por el fuerte temporal de nieve y frío que ha dejado Filomena en gran parte del país y sobre todo en Madrid. «Os digo una cosa. Este año que con esta nevada está todo un poco congelado, voy a congelar también lo de mi cumpleaños. Si no os importa y lo paso, retrocedo. Este año no cumplimos», decía entre risas.