La amistad de Enrique Ponce y Luis Miguel ha vuelto a la palestra. El motivo no ha sido otro que la supuesta relación que habría unido al cantante mexicano con Paloma Cuevas, a quien conoce desde que era una niña. Ambos han sido vistos en la capital compartiendo una velada en un lujoso restaurante de Madrid, siendo varios los encuentros que han hecho saltar todas las alarmas sobre si están ilusionados. Rumores que han provocado varias preguntas, entre otras, si Enrique Ponce y Luis Miguel siguen siendo amigos. Desde SEMANA hemos accedido a declaraciones exclusivas del torero y sin dejar lugar a dudas, Ponce aclara que su relación está totalmente rota con el artista. «No tengo relación con Luis Miguel desde que me separé«, asegura el exmarido de Paloma Cuevas. Así de contundente explica en qué ha quedado todo después de que saltara a los medios su ruptura el pasado 1 julio de 2020.

Enrique Ponce no quiere maquillar la situación y aclara no solo cómo está su amistad con Luis Miguel, sino cuál fue su actitud cuando él y Paloma se separaron. El intérprete musical apoyó a Cuevas, algo que sigue haciendo dos años después de que pusieran punto y final a su matrimonio. Cabe señalar que cuando SEMANA confirmó su ruptura en exclusiva, todas las miradas se pusieron en Ana Soria, una joven con la que Ponce tenía una gran diferencia de edad y de la que en la actualidad se declara profundamente enamorado. Hablan de boda y acaban de comprarse la casa de sus sueños, tal y como te contamos aquí.

Si corres a tu kiosco y compras el último número de SEMANA, descubrirás que Luis Miguel ha roto lazos con Enrique Ponce. Además, en el interior de la revista accederás al testimonio íntegro del torero, quien explica a este medio qué ha sido de la historia de amistad de la que tanto alardearon en el pasado Luis Miguel y él. El cantante fue uno de los amigos que más se sorprendieron al conocer la separación de una de las parejas más consolidadas de la crónica social y no pudo esconder su shock. Tampoco entendió la decisión, pues hasta donde los amigos de ambos sabían todo marchaba bien entre ellos. La sorpresa fue mayúscula y varios de ellos se decantaron por una de las partes. Luis Miguel hizo esto mismo y una vez más lo ha vuelto a demostrar durante su escapada a España.

Los rumores entre Paloma Cuevas y Luis Miguel

Fue la pasada semana cuando Paloma Cuevas compartió varios instantes con Luis Miguel en su visita a Madrid. Un periodista argentino hizo saltar la liebre hasta que las imágenes del cantante y Paloma se convirtieron en virales, soltando una bomba que ha traspasado fronteras. «Tienen una relación sentimental. Se han encontrado varias veces en Miami y ahora pasan días juntos en Madrid», dijeron en Chisme No Like. Luis Miguel continúa en silencio sobre esta ilusión, al igual que Paloma Cuevas, que prefiere no dar declaraciones.

Los últimos días mucho se ha hablado sobre el posible interés que existiría por parte de Enrique Ponce para comprar la finca Cetrina, pero se ha conocido que no es así. No han existido conversaciones para llegar a un acuerdo, tanto es así que no existe ningún contacto entre Ponce y Luis Miguel desde que rompieran él y Paloma Cuevas. Quedan atrás sus charlas, sus encuentros ya sea en Miami o en España o las confidencias que entonces compartían el uno con el otro y es que era habitual que este grupo de amigos fuera visto en conocidos restaurantes. Sin embargo, el grupo ya está disuelto.