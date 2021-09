La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha querido contar la excusa que le puso su madre, Isabel Pantoja, cuando vio por última vez de pequeña a María del Monte.

Mucho se está hablado estos días de la relación que mantenían y mantienen en la actualidad María del Monte y Chabelita Pantoja. Ahora, unos días después del vídeo que la hija de Isabel Pantoja mandó a la cantante, la primera ha vuelto al trabajo en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’, donde ha desvelado que dejó de verla cuando apenas era una niña pequeña.

«Yo dejé de verla muy pequeña. Es verdad que mi madre nunca me ha dicho que no vaya. Nunca me lo ha dicho. Yo hablo de mí, porque de mi hermano, no lo sé. Además, él también era más mayor y no sé qué tipo de conversaciones tuvieron ellos», ha empezado diciendo después de que Ana Rosa Quintana le haya hecho saber que si ambas quieren mantener una relación, no entienden por qué no la tienen.

En este momento, Chabelita Pantoja ha querido compartir con todos el último recuerdo que tiene de ella, que sonó a despedida, aunque ella no fuera consciente: «Yo me despedí de ella de una manera un poco curiosa, porque yo estaba en el tren y yo veía que mi ‘Nana’ no se montaba», empieza diciendo. «Yo le decía a mi madre que por qué mi ‘Nana’ no se montaba con nosotros. Mi madre me decía: ‘No, no, ella viene después’. Le dije ‘adiós’ y ya no la vi más hasta años después», explica la joven ante la sorpresa de todos.

Chabelita Pantoja ha contado algo que se desconocía sobre la última que vio de pequeña a María del Monte

Años después la volvió a ver: «No la vi hasta años después que yo tenía contacto con ella porque me felicitaba por mi cumpleaños. Tenía ese vínculo con ella que mi madre me lo transmitía a mí. Ya con 12 años yo hablé con mi madre, le dije que quería ir a verla. Mi madre me dijo que sí. Fui a verla. Ya después, con 17 años, por mi cuenta, tomé la decisión de tener relación con ella. Es verdad que mi madre no me dejaba hacer muchas cosas por la autoprotección que tenía con nosotros. Cuando he sido mayor, he tenido esa iniciativa de buscarla, de escribirle o de tener ese contacto», desvela. A Chabelita Pantoja le gustaría tener ese contacto con ella y le gustaría que se vieran. La joven ha asegurado que le dio el pésame por privado y que María del Monte no conoce a su hijo Alberto todavía.

Dos semanas después de haber tenido que darle su último adiós a su madre, María del Monte se abría en canal frente a Toñi Moreno en ‘Viva el verano’. Tras sincerarse acerca de cómo ha vivido este último año, la cantante recibía dos mensajes muy especiales: el de Kiko Rivera y Chabelita Pantoja. Los hijos de Isabel Pantoja le dedicaron unas emotivas palabras que provocó que la cantante lanzara un dardo envenenado a la intérprete de ‘Marinero de luces’.

La que fuera participante de ‘MasterChef Celebrity’ indicaba que sigue teniéndole mucho cariño a los hijos de Isabel Pantoja, especialmente a la pequeña, con la que ha vivido muy buenos momentos. «Nadie puede impedir que tú quieras a quién te dé la gana, esté donde esté. Ella es una niña muy especial. Todos necesitamos de todos», expresaba con el semblante emocionado.