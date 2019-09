La cantante Chenoa tiene planes de casarse con el doctor Miguel Encinas, pero aún no sabe la fecha y confiesa que no ha podido planificar nada del enlace por falta de tiempo y es que hay un problema que le impide ponerse en la tarea de idear su gran día

Chenoa está enamorada a más no poder y parece que con eso le basta, pero entre manos tiene un paso muy importante que dar: su boda. La cantante está radiante de felicidad desde que anunciase su compromiso con el doctor Miguel Encinas, pero quizá con eso no baste para jurarle amor eterno delante de todos sus seres queridos, porque la ceremonia cada vez está más cercana y parece que se ha tomado con demasiada calma los preparativos de su paso por el altar. Tanto, que ya están surgiendo los primeros problemas.

El nuevo trabajo de Chenoa tiene mucho que ver con la televisión

Chenoa pasea su anillo de compromiso

Tan orgullosa está Chenoa de ser una mujer prometida, que no se quita su anillo de compromiso y menos en un sarao como en el de este lunes. La artista acudió al concierto ‘Vive Dial’ en el WiZink Center de Madrid. Allí, se enfrentó a las preguntas de los periodistas que, por supuesto, no dejaron pasar su enlace por alto.

Sin tiempo para los preparativos

Chenoa está imparable y es que los proyectos profesionales no le han dejado tiempo de disfrutar durante el verano. De hecho, esto está poniendo freno a que pueda poner los detalles de su futura boda a punto, como así ha reconocido: “No tengo tiempo para los preparativos de la boda, pero bueno, estoy disfrutando de estar prometida”, confiesa.

Chenoa aparca su vida por trabajo

Los artistas han aprendido a moldearse según van y vienen los trabajos. Saben que hay temporadas en las que están en la cresta, para luego permanecer otro tiempo en barbecho. Ahora que Chenoa ha encontrado fortuna profesional, debe aprovechar el momento, aunque para eso deba aparcar sus planes de boda o, al menos, sí los preparativos de la misma.

Tampoco ha tenido tiempo para la familia

La propia Chenoa ha explicado que los conciertos que ha ofrecido a lo largo de la geografía española durante este verano le han impedido estar junto a los suyos en Mallorca: “Este verano no he podido ir a casa, ni estar en Mallorca ni nada… He trabajado muchísimo. Tengo que aprovechar y seguir aprendiendo con mi trabajo, que al final es lo que hago, pero es cierto que no he podido descansar mucho”.

Sin prisas, pero sin calma

Sabe que la boda con Miguel Encinas está a la vuelta de la esquina y que no puede dormirse en los laureles si quiere tener la ceremonia que siempre soñó. Chenoa entiende que “en algún momento me tendré que poner las pilas, pero yo quiero hacerlo sin estar estresada, quiero hacerlo bien”, confía la cantante, que promete cuidar cada detalle de su gran día cuando tenga el tiempo que se merece.

Pero, ¿cuándo será la boda?

Chenoa aún no ha fijado la fecha de la boda o al menos no ha querido hacerla pública. Por eso tan solo deja claro que su boda será “en julio, agosto, que ya tenga tiempo para hacerla bien. Lo pensaremos y buscaremos bien el momento de disfrutar el proceso”, reconoce. Aún quedaría un año, aunque si no se dan prisa se quedan sin huecos.

Chenoa da un giro a su vida profesional

Chenoa está preparando algo grande para la próxima temporada, motivo por el cual ha decidido dejar su silla como colaboradora en ‘Zapeando’, programa en el que estaba trabajando con buena acogida.

Mientras tanto, disfruta de su futuro marido