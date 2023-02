El emocionado adiós de Isabel Pantoja en Puerto Rico al terminar su gira americana

La cantante no ha podido evitar incluso las lágrimas ante los presentes, de hecho, se detuvo durante unos segundos y se dirigió a todos para dedicarles unas bonitas palabras. "Parece mentira. Me encantaría besar a todos uno a uno. En 11 años no he dejado de pensar en vosotros. Y os digo por qué. He pensado en Nueva York y en el resto de los países de Latinoamérica, pero es que aquí llevaba unos 30 años viniendo. Sois parte de mí y yo de vosotros. Lo hice, lo haré y lo seguiré haciendo mientras estos pies y el corazón siga latiendo", dijo tremendamente emocionada. Enfundada en piezas muy dispares que le ayudaron a brillar más si cabe, Isabel acaparó todas las miradas con un vestido amarillo con el que desafió a la mala suerte o con uno de flamenca con el que cantó una de sus coplas más conocidas.

Más cercana que nunca, Isabel Pantoja se acercó a la salida del concierto a sus fans, a quienes besó y con quienes se fotografió. Sabía que todos ellos querían selfies junto a ella, fotos que les ayudaran a recordar en el futuro el momento tan especial que habían vivido gracias a ella y su talento. "Sin vosotros nada sería igual. Sois todo, sois míos y yo de vosotros. Os quiero para siempre", aseguró Pantoja tras reencontrarse con sus seguidores. Esta versión choca frontalmente con la mostrada en España, donde Isabel se muestra más recelosa a ello. Si bien ahora le toca descansar, coger fuerzas y disfrutar, en verano tiene una cita en España. En concreto, un único concierto en Gran Canaria el próximo 28 de agosto, donde se espera que haga ruido y donde sus fans le están esperando con ansia, pero sobre todo ilusión.