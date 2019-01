3 El enfado de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja, que se encontraba escuchando el testimonio de las que fueran pareja de su primo, no dudó en intervenir y arremeter contra las invitadas. “Están hablando del pasado no del presente. Ha venido muy bien el tema de Kiko. Han tenido tiempo de contar su experiencia… No voy a cuestiona que estén aquí, pero me duelen los relatos que surgen ahora”, sentenciaba la sobrina de la tonadillera.