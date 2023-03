El deseo de Isa Pantoja y Asraf de ser padres: “Estamos esperando un buen momento”

Isa Pantoja y Asraf Beno siguen consolidando su amor. Desde que comenzaran su relación en 2018 están a solo un paso del altar. La boda, prevista para este 2023, ha quedado en manos de la joven, que se ha hecho cargo tras la participación de este en ‘Supervivientes’. Ha sido en la playa de Honduras donde ha reflexionado sobre cuál sería el siguiente paso en esta familia que han formado. “No tendría ningún problema en tener un hijo”, confesaba Asraf ante Arelys y Ginés. Son cuatro años de relación y siente que se encuentran en un gran momento. Aunque piense así, todavía no ha llegado el momento de dar el paso: “Estamos esperando un momento bueno, cuando tenga un trabajo así fijo”.

Es, para él, “lo típico que se piensa” pero quieren hacerlo así. Un sueño ha sido el culpable de que se le haya vuelto a pasar la idea por la cabeza y verbalizarlo. De poder tener la posibilidad de escoger sabe si preferiría un niño o una niña. “Me gustaría que fuera una niña porque mi madre, la pobre, le toca todo niños. Por darle una alegría”, pensaba refiriéndose a sus hermanos. Isa Pantoja desde el plató de Telecinco corroboraba lo que su pareja estaba desvelando en Mediaset. Ya es madre de un niño, que ha cumplido ya ocho años, y sabe lo que supone la experiencia de la maternidad. La puerta, aunque no sea ahora, se queda según sus palabras entreabierta. Es algo que, como pareja, se han podido plantear pero todo a su debido tiempo. “Nunca sé sabe, sí le hace ilusión. Lo hemos hablado y cuando tenga trabajo estable y yo termine los estudios”, explicaba.

Ahora está muy centrada en sus estudios, la carrera de Derecho que inició en el 2020, a la que calcula que le queda un año para poder finalizar y obtener su titulación universitaria. Disfutan mucho el tiempo en pareja y, antes de 'Supervivientes', demostraron todo su amor en un idílico viaje a Roma. Cuentan con el apoyo en esta relación, incluso, de Isabel Pantoja. Fue la joven quien confesó que la reconciliación entre ellos se había producido y que ambos habían sentido la necesidad de disculparse. Han sido muchos los malentendidos que, en ese momento, dejaban atrás. "Creo que ella valora que es una persona que cuida a mi hijo y eso es lo importante", comentaba feliz aunque asuma que la relación no sea tan fluida como le hubiera gustado.

Yulen Pereira quería ser padre joven: “Con el tema de los viajes se me ha hecho difícil”

No son los únicos en Honduras que se habían planteado ser papás en un futuro. Arelys desvelaba en la misma conversación que lo hacía Asraf ante las cámaras que Yulen Pereira, su hijo, también ha tenido ese deseo. El esgrimista quería ser padre joven. Ella, sin embargo, no veía realista este deseo y, aunque fuera una abuela muy amorosa, entendía las dificultades que esto supondría. Junto a la prima de la que ya es su ex pareja, Anabel Pantoja , con la que compartía sofá en Telecinco, confirmó este deseo. De hecho, desveló que, en su caso, a diferencia del de Asraf e Isa Pantoja, era el deporte lo que lo impedía: “Con el tema de los viajes y mi deporte se me ha hecho difícil”. Ante el interés de Jorge Javier Vázquez al respecto, le confirmó que con la sobrina de Isabel Pantoja este plan no había formado parte de la pareja. “Con Anabel no”, desvelaba seguro.

También te interesará