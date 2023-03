El abogado de Rafael Amargo: "En su detención se sintió presionado"

Rafael Amargo fue detenido este jueves en la noche en la estación de RENFE de Alicante cuando viajaba a la ciudad valenciana para hacer un "bolo". El bailaor fue detenido por tráfico de drogas y se encuentra en las dependencias policiales de Alicante a la espera de que pase a disposición judicial. Su abogado, Jaime Caballero, se ha pronunciado sobre los hechos y sobre cómo se encontraría su cliente ante este nuevo revés. Hay que recordar que Amargo ya fue detenido en diciembre de 2020 por este mismo delito y continúa a la espera de ese juicio, que, según lo previsto, tiene lugar el próximo mes de junio. Puedes escuchar sus declaraciones completas en el siguiente vídeo. ¡Corre y dale al play!

Vídeo: Europa Press

Jaime Caballero no ha podido trasladarse hasta Alicante para citarse con su cliente debido a que todos los AVE de Madrid a Alicante se encontraban completos con motivo del Puente de San José que se celebra en algunas Comunidades Autónomas del país. Sin embargo, ha podido mandar a una persona de su equipo a personarse allí para aclarar lo ocurrido. Según le asegura esta persona, Rafael Amargo "está muy mal y muy nervioso. Está tremendamente mal".

Jaime Caballero asegura que la Policía le asegura que "durante su detención se comportó de una forma violenta"

El abogado del bailarín ha hablado sobre la tensa detención ocurrida en Alicante, en la que se habla que Amargo opuso resistencia ante los dos policías vestidos de paisano que le acecharon para detenerlo en la estación de tren: "Según me indica la Policía, durante su detención se comportó de una forma violenta. Lo que me indican es que él se sintió de alguna forma presionado porque le estaban grabando con un móvil", dice. Sin embargo, asegura que tendrá que hablar con las personas que se encontraban en el momento de la detención para saber qué ocurrió.

Además, ha explicado que esta nueva detención no tiene nada que ver con la anterior. Son dos procesos distintos, que se llevarán a cabo en tiempos diferentes. Así lo cuenta el letrado: "No tiene nada que ver con la primera causa. La primera está pendiente de juicio los primeros días de junio. Está totalmente cerrada. Ya he escrito la acusación de defensa y solo queda comenzar el juicio. Esto es una cosa completamente nueva que ya temíamos porque habían pasado cosas extrañas, llamadas raras. Yo conozco poca gente que de repente llegue la Policía a tu casa y te diga que tienes un cadáver en casa. Eso le pasó a Rafa hace unas semanas", confiesa mostrando su malestar sobre los últimos acontecimientos a los que ha tenido que hacer frente su cliente.

Rafael Amargo no ha podido conversar con su abogado

El abogado también ha entrado en directo en 'Y ahora Sonsoles', el programa presentadora por Sonsoles Ónega. Ha asegurado que el bailaor permanece en comisaría y que solo ha podido hablar con él brevemente. Una vez haya pasado a disposición judicial podrá conversar con él más en profundidad y comenzará a trabajar en su defensa con todos los datos sobre la mesa. Además, ha contado que el motivo de su detención es porque tiene un problema con los vecinos y que le sorprende de que se le llame narcopiso porque nunca se encontró ningún tipo de sustancia, y que, en realidad, se encuentran ante un "narcoportal".