Te mostramos todas las imágenes del entierro de Pedro Carrasco, quien falleció el 27 de enero hace justo 20 años de una parada cardiorespiratoria.

El 27 de enero de 2001 permanecerá en la memoria de la familia de Pedro Carrasco siempre. Justo este miércoles se cumplen 20 años de aquel fatídico día en el que los suyos se tuvieron que despedir de él para siempre. Para todos fue especialmente duro, sin embargo, su esposa, Raquel Mosquera, tuvo que hacer frente a momentos todavía más desgarradores. La peluquera fue quien le encontró muerto en su domicilio después de que este sufriera una parada cardiorrespiratoria cuando él se encontraba solo en su casa de Madrid. La pareja había quedado para comer, pero Pedro jamás volvió a dar señales de vida, por lo que muy preocupada, corrió hasta la vivienda en busca de su marido. La imagen fue desoladora: Pedro estaba tendido en el suelo, pero Raquel no perdió la esperanza. Llamó por teléfono al 061 para que le reanimaran, sin embargo, no pudieron hacer nada por su vida, lo que llevó a Raquel a sufrir una crisis nerviosa por la que tuvo que ser atendida hasta en dos ocasiones. Solo un día después, el 28 de enero, le enterraron en el cementerio de Carabanchel de Madrid, donde acudieron familiares, amigos y admiradores de este hombre de 57 años del que todo el mundo solo tenía buenas palabras.

En su último adiós todos lloraban. Las lágrimas tanto de Raquel Mosquera como de la hija de Pedro Carrasco, Rocío Carrasco, eran desgarradoras. Ninguna se imaginaba la vida sin él, por lo que no dejaban de llorar su ausencia, de hecho, Raquel repetía sin cesar: «Vuelve, Pedro». Al igual que demostraba el mensaje que quisieron plasmar en su lápida, donde completamente rotos le hicieron llegar todo su cariño: «Amarte fue muy fácil. Olvidarte será imposible…tu esposa y familia no te olvidan». Raquel Mosquera y Pedro estuvieron 5 años casados, un tiempo más que suficiente para gritarse públicamente en multitud de ocasiones todo el amor que sentían el uno por el otro. No pudieron cumplir su sueño, el de ser padres de un niño en común, algo por lo que Raquel Mosquera se lamentó tras su partida.

En su entierro el dolor era tan fuerte que la esposa de Pedro Carrasco se desvaneció hasta perder el conocimiento dos veces, una imagen que reflejaba que su mundo se había hecho añicos ante ella. Al igual que Rocío Carrasco, que no dejaba de llorar sobre el hombro de su pareja, Fidel Albiac, mientras los asistentes gritaban «Campeón«. Pedro Carrasco era tremendamente querido, tanto por anónimos como por rostros conocidos, de hecho, acudieron famosos como Bárbara Rey, Sofía Cristo, Coral Bistuer o Ángel Nieto, siendo este último el primero al que llamó Raquel después de encontrar al boxeador en su domicilio. Eran muy amigos, por lo que no lo dudó y se presentó para tratar de socorrerle, aunque ya nada pudo hacer por él.

Quien también acudió fue su exmujer, Rocío Jurado, quien en un discreto segundo plano, acudió para consolar a su hija en el día más triste que la joven había vivido hasta entonces. Ya nada ha vuelto a ser lo mismo para ninguno de ellos, ya que Pedro Carrasco era el nexo de unión, una ausencia que llevó a que años después la relación entre Raquel y Rocío Carrasco sea inexistente.