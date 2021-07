Dulceida ha explicado a sus seguidores que su relación con la que ha sido su mujer, Alba Paul, está rota. La influencer pide respeto a sus seguidores.

Dulceida y Alba Paul han anunciado que han roto. La pareja se casó en el año 2016 tras más de un año juntas, sin embargo, ahora han explicado en sus redes sociales que los rumores eran ciertos. Muchos de sus seguidores preguntaban en sus publicaciones de Instagram si se habían separado y hartas de los comentarios han querido zanjar la polémica. «Alba y yo no estamos pasando un buen momento en nuestra relación y hemos decidido pasar este mes separadas. Yo voy a estar en Ibiza y ella va a estar haciendo sus cosas», ha dicho. Las influencers se han querido dar un tiempo por el bien de su relación y pasarán el verano distanciadas.

Están dolidas, no quieren dar pasos en falso y prefieren oxigenarse. Por ello, han pedido comprensión a sus casi tres millones de followers y es que la decisión que tomen cambiará el rumbo de sus vidas. «No sabemos qué va a pasar, creo que es algo muy nuestro y por eso os pido que nos respetéis. Son momentos difíciles, sé que nos queréis», ha dicho Dulceida. Tanto es así que la joven además ha pedido que, aunque sabe que están expuestas por su profesión, rogarían que no se las juzgue. «Necesitamos que no juzguéis ni hagáis daño porque estamos muy sensibles y cualquier comentario nos duele más de lo normal», ha añadido.

Una versión similar a la dada por Alba Paul, que en su cuenta de Instagram también se ha confesado sobre su ruptura. No está siendo fácil la vida sin Dulceida y ella, por su parte, tiene la puerta abierta a una posible reconciliación. «Toda relación tiene sus altos y sus bajos y ahora estamos pasando por uno de ellos y hemos decidido tomarnos este tiempo para ver si se puede arreglar. Yo confío en que sí», ha dicho para sorpresa de todos. Todo apunta a que, por el momento, querrán refugiarse en sus amigos y en su familia para reflexionar con distancia sobre su futuro en común. Lo que todavía no ha salido a la luz son los motivos por los que han querido tomar caminos por separado, una incógnita que puede que una de las dos resuelvan próximamente.

Llama la atención esta determinación y es que hace menos de una semana ambas se prodigaron su amor en el universo 2.0. Orgullosas de su condición sexual y de la persona con la que habían decidido casarse, se dedicaron públicamente unas bonitas palabras. Dejaban entrever el bonito momento que estaban pasando, una idea que ahora se derriba para los millones de seguidores que ambas tienen en Instagram. «Me siento orgullosa por ser quien soy, pero tremendamente afortunada de poder tenerte a mi lado y poder vivirlo como lo vivimos nosotras», escribió Alba.