Melania querría acabar con su matrimonio con Donald Trump

5 Su ropa como contestación

De acuerdo a Omarosa, la primera dama estaría usando su estilo y sus prendas más llamativas para castigar a su esposo. Por ejemplo, la llamativa chaqueta verde militar con el mensaje I Really Don’t Really Care. Do U?” (“En realidad no me importa, ¿y a ustedes?”), es una muestra de la rebelión porque le pidieron limpiar la imagen de él con respecto al encierro de niños inmigrantes.