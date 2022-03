El día 21 de marzo de 2021 Rocío Carrasco hizo historia. De forma descarnada y sin poder reprimir las lágrimas, la hija de Rocío Jurado ahondó sobre sus episodios más duros con la serie ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. En esta fecha se emitió el primer capítulo en Telecinco, el cual mantuvo pegados a más 3,7 millones de espectadores a la televisión. Lo hizo tras muchos meses recluida mediáticamente, tanto es así que poco o nada se sabía de ella. Pero hace 12 meses pasó de 0 a 100 y comenzó a estar presente en todos los platós: Rocío Carrasco era la apuesta de Telecinco, una oportunidad que le sirvió para confesarse, pero no para que la audiencia aprobara su imagen. Así nos lo confirman a SEMANA desde la consultoría Personality Media, donde tras analizar de manera exhaustiva su impacto, nos confirman que suspende y que, además, no hay marcas dispuestas a ficharla como embajadora.

La docuserie no reflota su imagen

«Rocío es un personaje que siempre ha tenido una valoración media de suspenso. Antes estaba en 3,4 de media y ahora el último dato que tenemos de ella es de un 4«, nos asegura su director, Santiago Mollinedo, como experto en la imagen de personajes públicos. La serie le ha servido como terapia, pero no le acompañan los datos. Su relato no ha sido suficiente para que el público cambie la percepción que tenía ella, aunque fuera fichada como defensora de la audiencia o aunque se haya probado suerte con otros formatos como ‘Montealto: regreso a la casa’. Un número, por debajo del término académico ‘suficiente’ que evidencia que Rocío Carrasco no termina de funcionar entre el público.

El futuro de Rocío Carrasco como imagen de una campaña publicitaria

Como ya dicen los números no mienten y de eso saben muy bien las empresas, quienes analizan previamente a los rostros conocidos para saber cómo funcionarían si les ficharan para, por ejemplo, una campaña de publicidad. «Las marcas no quieren famosos que tengan porcentajes tan altos de suspenso, negativos…Generalmente buscan personajes limpios y que no le vayan a generar ningún problema, este es un perfil más agresivo«, señalan a SEMANA. Sus apariciones se han repetido desde que el mes de marzo del pasado año se anunciara esta bomba informativa que sacudió la crónica social, pero estas no han traído de la mano convertirse en imagen de una firma. «Genera mucha audiencia porque interesa mucho la vida íntima, pero una marca siempre busca construir en positivo y este no es el caso», confirman.

Eso sí, hay un dato que es cuanto menos sorprendente, tal y como nos desvelan desde la empresa experta a este medio. Su presencia en los medios de comunicación durante los últimos meses le han dado una gran notoriedad, lo que ha provocado que sea más conocida en ciertos sectores. En concreto, hay más jóvenes que saben de su existencia, siendo este el único valor positivo para la hija de Rocío Jurado en este análisis exhaustivo. «En la actualidad la suspende un 56 por ciento de la población, que sigue siendo mucho», explican. Estos números hablan por sí solos, pero ¿en qué valores ha podido experimentar Rociito un cierto repunte? Nos aseguran que en naturalidad, uno de los aspectos que más han impactado en los consumidores de televisión.

«Empieza a aprobar solo en algunas variables, aprobado que es un 5,1…Cercana, confianza, natural…Las mujeres jóvenes sí que empiezan a aprobarla, las de edad adulta no», nos apuntan tras analizarla de manera concienzuda para SEMANA. Justo la juventud es quien ha hecho que sume algunas décimas: «Hablamos de las mujeres menores de 30 años, que le ponen un 5,3. Antes un 64 % de las mujeres de esta edad la suspendía y ahora un 30». Este sector es el que se ha interesado por su caso, en el cual señaló de manera directa Antonio David Flores, quien fue despedido de Telecinco nada más conocerse su desgarrador relato.

