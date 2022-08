El hecho de que no esté pasando estos días con Kiko Rivera no implica que haya crisis entre ellos. Irene Rosales y el dj no siempre encuentran momentos para disfrutar de vacaciones juntos y tienen huecos para pasar tiempo con sus respectivas familias. Hace unos días, a sabiendas de que se iban a separar por unos días, el matrimonio se fue a disfrutar de una cena romántica: «Momentos que me dan la vida», reconocía.