Diego Arrabal ha querido apoyar públicamente a Antonio Montero, su compañero de profesión, y quien fue este lunes expulsado del plató de ‘Sálvame’.

Antonio Montero este lunes vivió una de sus tardes más amargas en ‘Sálvame’. El colaborador dio su opinión sobre Rocío Carrasco, sin esperar cuál sería su desenlace en el programa. «Jesulín con su hija es un mal padre y para mi Rocío con su hija es una mala madre», dijo. Sus palabras cayeron como un jarro de agua fría en Carlota Corredera, quien ha defendido a ultranza a Rociito y quien no dudó en dar un ultimátum al programa: o se iba él o ella no continuaba presentando. Más enfadada que nunca y sin dejar apenas opción a la cúpula, la presentadora se dirigió al director: «No voy a permitir que este señor se permita el lujo de llamar mala madre a Rocío Carrasco después de todo lo que ha contado. No lo voy a permitir. Si él se queda en plató yo me voy. Se acabó. Esto no es un juego«. Solo unos segundos después Antonio Montero dejó el plató, siendo poco después cuando Diego Arrabal ha querido apoyarle públicamente.

Con una fotografía de ambos en la que se refleja su amistad, Diego Arrabal le ha escrito un mensaje alentador cuando podría quedarse sin trabajo. «Te recomiendo mucha calma, recuerda que después de la tormenta siempre sale el sol. Cuando una puerta se abre, se abren otras mil. Ánimo amigo», ha posteado el fotógrafo. Así le brinda su apoyo, al igual que las redes sociales, quienes están de su parte tras su enfrentamiento con Carlota Corredera. Twitter empezó a arder en cuestión de minutos y fueron muchos los mensajes que se pudieron leer contra la de Vigo. «Prepotente y sinvergüenza MI APOYO A ANTONIO MONTERO», «Antonio Montero no puede llamar mala madre a Rociito y, sin embargo, Carlota si puede llamar maltratador a Antonio David sin estar condenado» o «Todo mi apoyo Antonio Montero, esto no es un programa de distracción es peor que una dictadura» son solo algunos de los comentarios que apoyan a Montero.

Vídeo: Europa Press

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre si Diego Arrabal ha sido despedido por el mismo motivo. Su parecer sobre Rocío Carrasco podría haberle puesto contra las cuerdas, de hecho, fueron muchas las discusiones que vivió en directo por dar su opinión sobre la docuserie. Fue hace tan solo unos días cuando desveló en su cuenta de Instagram que decía adiós a ‘Viva la vida’, el espacio en el que había estado trabajando durante cuatro años. «Aún no me lo puedo creer. Tras casi cuatro maravillosos años colaborando para Viva la vida, el pasado día 16 de mayo fue mi último programa. Después de tantos retos profesionales y proyectos llegó el momento de la despedida», escribió. Sus palabras hicieron saltar las alarmas hasta que esta semana el que fuera colaborador de televisión afirmó que la decisión había sido suya. «Quiero aclarar que en ningún momento me despiden de Viva la vida. Soy yo, exclusivamente yo, quien después de meditarlo mucho tomo la decisión de no seguir», escribió. Su sustituto es Enrique del Pozo, quien llevaba varios años alejado de la televisión y quien en su estreno, además de desvelar dos bombazos, se enfrentó con José Antonio Avilés.