Norma Duval no duda en atender a SEMANA y explicar qué opina del 8M, una fecha que siempre genera debate en las redes sociales. «Nos queda mucho todavía. Me declaré feminista desde los 14 años, que entonces no se hablaba de esto, imagínate», asegura a esta revista. A ella le tocó hacer frente a incómodas situaciones, sin embargo, siempre supo salir del paso de todas ellas.

«Al ser empresaria joven me querían tomar el pelo porque con 22 años ya tenía un espectáculo. En mi mundo, ser empresaria en aquella época era…Yo me he tenido que enfrentar a empresarios porque me querían ningunear de una manera tremenda. Siempre he tenido hombres y mujeres y han sido tratados de manera igualitaria, bailarinas, técnicos, músicos…Todos han tenido las mismas condiciones. Si volviera al pasado me comportaría de la misma manera», señala a este medio.