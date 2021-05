Antonio David Flores protagonizó según Rocío Carrasco un momento muy tenso con su hijo David al que amenazó con bajar del coche si defendía a su madre.

Rocío Carrasco ha dedicado el capítulo número 10 a la relación que mantuvo con su hijo hasta el año 2016, fecha en la que se dinamitó todo. Habla de él con cariño y melancolía, pues lo que les unía era tremendamente especial. David Flores es para los medios alguien desconocido, sin embargo, Rocío ha logrado este miércoles acercar a la audiencia revelando detalles de su personalidad que hasta ahora eran una incógnita. Alguien cariñoso, cercano y siempre pendiente de aquellos que estaban cerca de él, al menos así lo recuerda Rocío hasta que ella tuvo contacto con su hijo. Fue poco antes cuando Rocíito escuchó por boca de su hijo el día en el que él quiso sacar la cara por su madre, un gesto que, según ella, Antonio David Flores le frenó con graves advertencias a su hijo.

«Me contó que el padre y su hermana le habían llevado a algún sitio. Con su papi y con Ro, la llamaba así o la niña, ‘la niña esta’ cuando se mosqueaba. Me dijo que su padre y su hermana estaban hablando de mí, pero que cuando él dijo que no dijeran eso de mí porque eso era mentira, su padre le dijo que si volvía a hablar bien de mí o volvía a defenderme se bajaba del coche y se iba andando. David ahí tenía…Sería a principios de 2016 y estaba muy próximo a ocurrir lo que luego ocurrió», ha dicho la hija de Rocío Jurado.

Ese mismo año, David Flores se fue a vivir con su padre y con su hermana a la Costa del Sol. Ahora, con estas palabras, Rocío Carrasco refuerza su testimonio en el que asegura la manipulación que presuntamente hacía Antonio David con sus hijos. Diferentes situaciones, entre ellas, visitas al colegio de David donde incluso le llegó a decir que no era necesario que estudiara, ya que le iba a llevar a ‘La Voz’ y le iba a grabar un disco. Aficionado a la canción y con una auténtica pasión por la música, el joven creyó en ese instante las palabras de su padre.

Rocío no tiene contacto alguno con su hijo, algo que ha reclamado incluso su propia hija. Rocío Flores desde ‘El programa de Ana Rosa’ ha intentado tender puentes para que madre e hijo tengan relación, sin embargo, a día de hoy esa llamada no se ha producido. «A mí ya no me llames, por lo menos, llámale él», dijo la joven muy indignada desde plató.