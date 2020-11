La figura de Isabel Pantoja volvió a ser noticia después de que se conociera la muerte del padre de Irene Rosales. Muchos se han preguntado si la cantante viajaría hasta Sevilla para estar al lado de su nuera. Lo cierto es que las restricciones que están vigentes en Andalucía para evitar los contagios tras los malos datos de fallecidos hacen imposible que viaje a la capital andaluza desde Medina Sidonia, donde se encuentra Cantora.

Pues bien, después de muchas dudas, Isabel Pantoja ha querido estar presente de una manera en el entierro de Manuel, el padre de Irene. Durante la mañana de este viernes, se celebraba el entierro en la iglesia de Castilleja de la Cuesta, Sevilla. Hasta allí se desplazaba la colaboradora de ‘Viva la vida’, acompañada de su marido, Kiko Rivera, que ha estado muy pendiente de ella. Le han acompañado familiares y amigos.

Y ha llamado la atención una de las cadenas de flores que estaban en el coche fúnebre. Y es que una de ellas, de rosas rojas, llevaba la firma de «Isabel Pantoja y familia». De esta forma, la cantante ha querido tener un detalle con su nuera, con la que tiene (o tenía) una increíble relación. Esta ha sido la forma de mandar el pésame a su nuera

Lo cierto es que no ha sido el único detalle que ha tenido la tonadillera con Irene. Y es que no dudó en ponerse en contacto con ella a través de un mensaje, en el que le ha expresado su pésame. Así lo contaba Antonio David Flores en ‘Sálvame’ y también lo confirmaba Chelo García Cortés en el programa de Telecinco. “Isabel Pantoja ha mandado un mensaje a su nuera dándole el pésame por la muerte de su padre”, decía el malagueño. «Ha llamado a Irene por teléfono, pero ella no lo estaba pasando muy bien en ese momento y no lo cogió», puntualizaba la periodista.

El club de fans de la cantante también ha querido tener un detalle con Irene Rosales. A pesar de que la relación entre madre e hijo no está en el mejor momento, los seguidores más fieles de Isabel Pantoja, que la defienden a capa y espada siempre, han querido dejar a un lado los malos rollos y han mandado también una corona de flores.

