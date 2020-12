La presentadora de ‘Socialité’ acaba de recibir el mejor regalo por parte de uno de sus ídolos, Pablo Alborán, que acaba de publicar un nuevo disco.

María Patiño es una apasionada de la música. La presentadora de ‘Socialité’ ha demostrado en más de una ocasión lo mucho que le gusta la música española. Sin embargo, ella se ha decantado por uno de los cantantes españoles de más éxito, Pablo Alborán. Es su ídolo desde hace ya algunos años y así lo ha hecho público a través de los diferentes platós de televisión que ha pisado.

Hace apenas unos días, Pablo Alborán publicaba su nuevo disco, ‘Vértigo’, que le ha llevado por diferentes programas de televisión para promocionarlo. El cantante ha querido tener un detalle con María Patiño para agradecerle todo el apoyo que le da no solo de manera privada, también pública.

«Para María, con todo mi cariño. Espero que este disco te abrace fuerte. Muchos besos. Pablo», escribe el cantante en el disco. Ella, muy emocionada, lo ha querido compartir con sus seguidores y ha agradecido el detalle con una bonita dedicatoria: «Me ayudas a soñar, gracias Pablo Alborán», declara.

Este es el detalle que Pablo Alborán ha tenido con María Patiño

Ha sido tal la emoción que ha sentido María Patiño que no ha dudado en volver a compartir este regalo a través de Stories. La presentadora de ‘Socialité’ ha querido recalcar lo feliz que está y qué hará con este disco: «Un grande que ya forma parte de mi humilde biografía», escribe.

Está emocionada con la gran sorpresa que ha recibido

No es el único cantante con el que María Patiño se emociona. Hace apenas unos meses, la presentadora de televisión se derrumbaba al recordar la situación por la que estamos pasando los españoles por culpa de la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus. En ese momento, el programa le puso la canción ‘No dejes de soñar’ de Manuel Carrasco, que se ha convertido en su himno durante los meses de confinamiento. Ella decidió acudir al plató de ‘Sálvame’ para cumplir con sus compromisos profesionales. «¡Es importante decir ‘te quiero’! Jorge, nunca jamás dejes de soñar», declaraba.

María Patiño lo ha hecho de nuevo NO DEJÉIS DE SOÑAR pic.twitter.com/1DwFb62w5j — peri xmas (@T5Comento) April 17, 2020

Un regalo que llega en el mejor momento

Este regalazo le ha llegado en el mejor momento, ya que hace apenas unos días se emocionaba al recordar a su padre, con el que María Patiño tenía una relación estupenda. En el año 2017 cuando la noche de Reyes falleció su padre, Ricardo Patiño, tras casi dos años de lucha contra el cáncer. Este viernes, la colaboradora de televisión ha querido recordar a su progenitor con una fotografía de él y un emotivo mensaje.

María Patiño, que es muy activa en las redes sociales, no suele compartir este tipo de mensajes en su perfil pero en esta ocasión ha querido hacer una excepción y dedicarle un bonito mensaje a su padre fallecido. «No hay un sólo día en el que no piense en ti. Te debo la vida y las armas que me diste», comienza diciendo. Y añade lo siguiente: «Disciplina, coherencia, honradez,… gracias Papá. Te echo mucho de menos pero no noto tu ausencia , tu manera de ser me ayuda a estar».