Kiko Matamoros ha explicado en ‘Viva la vida’ el verdadero motivo por el que la relación entre la colaboradora y el DJ se ha roto.

La muerte de doña Ana y el posterior cónclave que tuvo la familia en Cantora ha supuesto un auténtico punto de inflexión para todos y cada uno de los miembros del clan. Un día después de celebrar su boda con Omar Sánchez, Anabel Pantoja reaparecía triste en ‘Sábado deluxe’ y desvelaba que su primo, Kiko Rivera, le había dejado de seguir en redes sociales y no le había mandado ningún mensaje felicitándole por el enlace. Pero, ¿por qué se ha enfadado el DJ con la colaboradora de ‘Sálvame’? Kiko Matamoros ha sido el encargado de arrojar algo de luz sobre el asunto.

Este domingo, Kiko Matamoros ha revelado el verdadero motivo que habría provocado la ruptura entre Kiko Rivera y Anabel Pantoja tras el fallecimiento de doña Ana y la posterior celebración de la boda de la joven. El colaborador de ‘Viva la vida’ ha asegurado que fue la sobrina de Isabel Pantoja quien provocó que el DJ dudara a la hora de decidir si viajaba a Cantora por la muerte de su abuela. «Le dice que no le van a abrir la puerta y que no es bien recibido, que Isabel ya no lo considera ni su hijo. Kiko cree que su prima ha estado enturbiando la relación con su madre durante todo este tiempo», comienza a explicar.

Tras esto, el también colaborador de ‘Sálvame’ resalta que es Raquel Bollo quien convence al interprete de «Cicatriz» de que tanto él como Chabelita Pantoja regresen a la península para estar junto a la tonadillera. «Es un momento trascendental, que no te pese toda la vida el no haber estado ahí y darle un beso a tu madre», serían las palabras de la sevillana al marido de Irene Rosales, según reproduce Kiko Matamoros. Una versión de los hechos que casa con las declaraciones de Belén Esteban vertidas en ‘Sábado deluxe’ en las que confirma que es la «comadre» de Luis Rollán quien anima a Kiko Rivera a coger un avión y presentarse en Cantora.

Isabel Pantoja y Kiko Rivera no querían que se celebrase la boda de Anabel, según Kiko Matamoros

Cuando Kiko Rivera entra en Cantora, el DJ se funde en un cariñoso abrazo con Isabel Pantoja y ambos comienzan a llorar. Según explica Kiko Matamoros, la tonadillera le explica a su hijo que hacía mucho tiempo que quería verle y que en ningún momento le había prohibido la entrada a la finca de Paquirri. El colaborador de ‘Viva la vida’ incide en el hecho de que la cantante le recordó a su pequeño del alma que siempre le querrá y que tienen una conversación pendiente. «Él sale con el convencimiento de que su prima le ha traicionado y le ha ocultado la verdad«, comenta el tertuliano.

De la misma forma, el padre de Diego Matamoros insiste en que madre e hijo hablaron de la boda de Anabel Pantoja y ambos se negaron en rotundo a que esta se celebrara. Es por este motivo por el que Kiko Rivera le pediría después a Irene Rosales que regresara a Castilleja de la Cueva con sus hijas porque no quería que ni Ana ni Carlota participaran en el enlace.