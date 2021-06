Mila Ximénez ha fallecido a los 69 años, no obstante, en los últimos días aprovecharon sus amigos y familia para despedirse de ella. Entre ellos, Jorge Javier Vázquez.

Una semana durísima para la familia y la gente que quería a Mila Ximénez. Así han sido los últimos siete días para ella, sin embargo, eso no ha evitado que la periodista se despida poco a poco de aquellas personas a las que tenía un gran cariño. Entre esos amigos estaba Jorge Javier Vázquez, con quien ella tenía una preciosa amistad y al que admiraba profundamente. Tuvieron su última charla hace 8 días, tal y como ha explicado el presentador en el programa especial que han hecho para ella tras su muerte. Precisamente en este homenaje, Jorge Javier ha contado cómo fue su despedida, una conversación que lejos de ser lacrimógena, a él le pudo reconfortar y recordarla, a día de hoy, con una gran sonrisa.

«Me despedí de Mila el partes pasado y jamás le podré agradecer más a Alba que pudiera despedirme de ella, porque despedirme de ella ha sido importantísimo. No era consciente de lo mal que estaba», ha dicho el catalán. «Fue una despedida tan poco alejada de los triste, de lo oscuro, de lo tenebroso y tan llena de luz que quiero compartirlo con vosotros. Sé que mucha gente que la sigue… me impresionó su lucidez. Ella tenía mucho de atormentada y me dejó tan tranquilo y tan sosegado verla como estaba que ha resultado sanador. Poder despedirme de ella es algo que jamás podré olvidar. Al principio no quería venir a televisión y presentar el programa, pero ahora quiero hablar de ella», ha añadido. Poco a poco irá dando detalles de este encuentro del que solo los dos fueron testigos, no obstante, Mila no soló dedicó bonitas palabras a su amigo Jorge Javier.

También a María Patiño, Belén Esteban o Kiko Hernández, a quienes estaba muy unida y quienes no han dejado de llorar su ausencia. Especialmente desolado se ha visto a Kiko, que ha desvelado lo difícil que será para él la vida sin Mila a partir de ahora, así como el mensaje que Mila le dedicó en los días previos a su muerte. La periodista le aseguró que iba a estar muy pendiente de él y del resto de compañeros desde el cielo, desde donde, además, les iba a mandar ciertas señales. «Recibí una llamada de Alba y me dijo las últimas palabras que Mila quería decirme a mí. Me dijo que el miércoles quería verme, pero ya no daba tiempo y quería descansar y que la sedaran (…) Que va a estar muy pendientes de todos nosotros y que nos hará señales para que sepamos que sigue pendientes de nosotros. Yo le dije: espero que no sea por la noche», ha comentado entre risas.

Durante hora y media este miércoles, algunas de las personas que más querían a Mila se han sentado para recordar cómo era Mila. Lo han hecho en un emocionante programa en el que todos y cada uno de ellos ha derramado más de una lágrima, ya que Mila dejaba poso allá donde fuera. Jorge Javier ha recordado frente a la audiencia cómo tuvo lugar su fichaje: «Bendito el día en el que Raúl Prieto la rescató para ‘Aquí hay tomate’. Estaba desaparecida desde hace muchos años. Llegaba Ana Rosa en la otra cadena y pensábamos qué podíamos hacer… No sé cómo… Dijeron: Mila Ximénez. Fue a grabar una entrevista a Sevilla y recuerdo que ese fin de semana estaba con Geles el fin de semana y a partir de ahí volvió Mila a nuestras vidas. Y creo que para muchos de nosotros, sin menospreciar a otros programas, fue el previo para convertirse en una de las mujeres más carismáticas de este país. En una profesional como pocas, entregada. Han sido los mejores de su vida sin lugar a dudas. Estamos muy orgullosos de haber conocido a una mujer como ella».