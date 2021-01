Ana Rosa Quintana ha opinado en su programa sobre el desnudo de Anabel Pantoja y su argumento no parece haber convencido a alguno de los colaboradores.

Filomena sigue dando mucho que hablar una semana después de llegar a nuestro país. La nevada ha sido histórica, tanto que muchos rostros conocidos han hecho auténticos reportajes fotográficos en la nieve. Con un temporal que tardará muchos años en repetirse, Cristina Pedroche se ha fotografiado completamente desnuda, imagen que, además de copar titulares, se ha convertido en viral. No obstante, no es la única que lo ha hecho. La colaboradora de ‘Zapeando’ ha posado, tal y como vino al mundo, mientras realizaba Yoga a una bajísima temperatura, una postura que ya ha sido imitada por otros famosos. La última en hacerlo ha sido Anabel Pantoja, que entre palmeras y bajo una ubicación llamada «Invernalia: más allá del mundo», se ha desnudado al completo. Eso sí, no todos los comentarios sobre esta foto han sido positivos. La última en dar su opinión al respecto ha sido Ana Rosa Quintana, que haciendo gala de su sinceridad, ha dado su verdadera opinión acerca de esta publicación.

El debate sobre esta polémica fotografía llegaba este viernes en ‘El programa de Ana Rosa‘. El primero en mojarse era Joaquín Prat, que aplaudía el hecho de que Anabel Pantoja accediera a los requerimientos de ‘Sálvame’. «Encuentro que Anabel Pantoja se presta a lo que le manda el programa, entra al juego de todo y si se quiere poner en pelotas en las palmeras de la entrada pues está muy bien», comenzaba diciendo. Unas palabras ante las que Ana Rosa reaccionaba rápidamente. «A mí me parece bien, pero no es una imagen favorecida porque es una niña guapísima y no sale favorecida«. En ese instante, varios colaboradores, entre los que se encontraban Miguel Ángel Nicolás y Cristina Tárrega han criticado las declaraciones de la presentadora, pues consideraban que su opinión venía dada por su peso. «Si no tuviera tanto peso o fuera más delgada nos parecería bien… porque la Pedroche nos parece maravilloso, pero como es Anabel Pantoja no nos parece tanto», respondía Miguel Ángel.

Tal era la tensión, que Ana Rosa Quintana ha querido pararle los pies con el único fin de que su argumento no diera lugar a equívoco. Por esa razón, ha aclarado que tan solo decía que Anabel Pantoja posee una gran belleza y que en esta fotografía no se apreciaba, sino todo lo contrario. «Mira, Miguel Ángel, no me vas a llevar por ese camino, te lo voy a decir, yo no me voy a meter con ninguna persona por el peso, y menos yo», decía indignada. Tras estas palabras, comentaba que no era cuestión de tamaño o de peso, ni mucho menos. «No digo que esté gorda, delgada, mediana o tal, digo que no está favorecida y que no es una imagen como la de Pedroche, que sale haciendo una postura de Yoga», añadía.

Las opiniones en plató acerca de la fotografía de Anabel Pantoja eran dispares, tanto que incluso Ana Rosa Quintana no daba crédito. «No es lo mismo y ya está; que tiene sentido del humor, sí; pero decir que sale favorecida pues sois unos pelotas», ha finalizado.