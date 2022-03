Este 8 de marzo supone una fecha muy especial para Rocío Carrasco por diferentes motivos. El primero de ellos es porque se celebra el Día Internacional de la Mujer. Si todos los años es importante para Rociíto, este aún más si cabe. Y es que es el primer año después de que hiciera su desgarrador testimonio en su docu-serie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Desde entonces, su nombre ha estado asociado al feminismo y ha hecho que la violencia vicaria, una de las más desconocidas por la sociedad, tuviera cabida en los medios de comunicación. Y el otro motivo es porque en la noche se celebraba un concierto homenaje a su madre, Rocío Jurado, y a su figura como feminista. Rocío Carrasco ha sido la encargada de organizar el concierto benéfico ‘Mujeres cantan a Rocío Jurado’ en el que muchas artistas se han subido al escenario para interpretar algunas de las canciones más emblemáticas de ‘La más Grande’.

Rocío Carrasco se ha rodeado de estrellas para homenajear a su madre

Hoy era un día muy especial para Rociíto, que ha reunido a muchas artistas sobre el escenario y a otras tantas otras mujeres apoyándola. Con las emociones a flor de piel, la hija de Rocío Jurado se ha subido al escenario para dar un discurso antes de que comenzara el concierto. El público se ha puesto en pie a la llegada de la empresaria y han roto en un aplauso desde que ha puesto un pie sobre el escenario del Wizink Center de Madrid. Ha sido entonces cuando se han vivido uno de los momentos más emotivos de la noche, ya que Rocío Carrasco ha querido recordar a su madre en una noche como esta.

«Quería contaros muchas cosas. Quería contaros que la lucha por la igualdad la viví y la mamé desde pequeña. Desde muy pequeña. Porque ella me la enseño (dice refiriéndose a su madre). Ella me enseñó la lucha por la igualdad y ella me crió. Me crió una mujer maravillosa que me enseñó a no tener que depender de nadie, a que una no se tiene que subyugar y que una no se tiene que someter. Ni ante nada. Ni ante nadie», ha comenzado diciendo. Los asistentes al conciertos se han mostrado muy pendientes de las palabras de Rociíto.

La hija de Rocío Jurado también ha querido recordar su pasado y aquellos momentos de los que está menos orgullosa: «Yo cometí, como todos sabéis ya, cometí muchos errores. Muchísimos errores. Los cometí desde el punto de vista de una adolescente. Hoy soy una mujer y sé que ella me advirtió y sé que ella tenía razón», ha dicho visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos.