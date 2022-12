«Vuelvo a Madrid feliz». Estas palabras de Tamara Falcó cuando viajó a Lourdes (Francia) demostraron que había encontrado la paz en medio de la tormenta. Un viaje en el que peregrinó como hospitalaria junto a otros voluntarios y en el que, según ha podido saber SEMANA, estuvo acompañada de Hugo Arévalo. No quiso mencionarlo, pero delante de los presentes compartió confidencias y bromas, demostrando su complicidad ante los allí presentes. Charló con él de forma animada e intensificó su amistad con el empresario, eso sí, sin saber que iba a ser el hombre con el que iba a rehacer su vida tiempo después. «Se vio el buen rollo que había entonces entre ellos. Él fue su paño de lágrimas y con el tiempo ha surgido algo especial«, dicen.

Esta escapada fue la primera que hicieron Tamara Falcó y Hugo Arévalo ya una vez rota la relación con Íñigo. Sirvió a la marquesa de Griñón para poner distancia y para intentar olvidar el dolor que estaba sintiendo por la ruptura de su compromiso con Onieva, aunque su compañía durante este viaje en ese momento no llamó la atención. Días solidarios de los que, por cierto, Hugo no hizo mención en sus redes sociales, al menos este año. Solo quiso hacerse eco de uno de sus viajes como voluntario al mismo lugar hace cuatro años, pero ni rastro del periplo que ha realizado junto a Tamara en el año más complicado para ella. «Lo llevó en secreto, no quiso presumir de ello. Allí se relacionó mucho con Tamara y ella se lo agradeció porque necesitaba gente en la que apoyarse», explican.

Si bien casi nadie le dio importancia a sus conversaciones con Hugo Arévalo durante este retiro en el que ambos se centraron ayudar, lo cierto es que se demostraron lo especial que eran para el otro. Tamara se dio buena cuenta de que el emprendedor era capaz de sacarle una sonrisa cuando peor estaba, lo cual le ha ayudado a verle de otra manera. Han tenido pocas citas, pero están ilusionados y así se lo han confirmado a su círculo. Aunque prefieren no poner fechas, ni tampoco etiquetas, este viaje de Tamara Falcó en el que no se sabía que estaba junto a Hugo se produjo en el mes de octubre. Eso se traduce en que hace más de dos meses que el acercamiento tuvo lugar, siendo en diciembre cuando el romance ha salido a la luz. Se creyó que tan solo sirvió para refugiarse en la fe y ayudar al resto, pero también para ver poco a poco a Hugo de otra manera.

Todos recordamos la imagen de Tamara ataviada del uniforme característico de la Hospitalidad de la Virgen de Lourdes de Madrid, viaje en el que, además, estuvo con una tía de su ex, Íñigo Onieva. El mismo que se ha indignado con Hugo por considerar que ha traicionado «todo código de la amistad» al rehacer su vida con Tamara Falcó y quien, además, ha sacado a la luz la cara B del emprendedor. «Tú encima te has declarado y besado a la ex prometida del que se supone que era uno de tus íntimos amigos. Para coronarte lo has hecho a tan solo un mes de dejarlo. No es que solamente no seas hombre, sino que eres una mierda de ser», le dijo hace tan solo unos días a Hugo a través de un grupo de WhatsApp, mensajes con los que se confirma que su amistad se ha roto para siempre.