A corazón abierto, así se ha mostrado Kiko Rivera durante su última entrevista en televisión de la mano de Bertín Osborne. El hijo de Isabel Pantoja se ha sincerado sobe todos los asuntos: la reconciliación con su madre, su pasado con las drogas, la relación con su hermana… pero además, ha realizado una confesión que no habíamos escuchado sobre su padre, Francisco Rivera ‘Paquirri‘.

Ha explicado que se enteró por televisión de cómo murió su progenitor el 6 de septiembre de 1984 tras una fatal cogida en la plaza de toros de la localidad cordobesa de Pozoblanco. Cuando Bertín Osborne le ha revelado que él nunca había querido ver ese vídeo, el DJ ha sorprendido realizando la siguiente confesión: «Yo me lo pongo de vez en cuando». Ha explicado que entiende la muerte «por otro lado y sobre todo la muerte de su padre». Además ha añadido, visiblemente emocionado, que para él aquello es «un orgullo».

«Los cojones que tiene mi padre en ese vídeo no los tiene todo el mundo. Quizás para otras personas sea incómodo verlo como para mi madre, pero para mí no lo es». Kiko Rivera ha reiterado que acostumbra a visionarlo en ocasiones porque forma parte de un aprendizaje. «Para mí es una lección de vida. En un momento tan delicado en el que te estás muriendo decirle a un médico ‘tranquilo, la cornada tiene dos trayectorias, haga usted lo que tenga que hacer, lo demás está en sus manos’. ¿Quién dice eso? Luego es una pena, evidentemente. Prefiero tomármelo de esa manera que tomármelo de otra peor».

También ha recordado cómo aquel suceso conllevó ciertas consecuencias en el seno de su familia. «A veces la vida es tan cruel que suceden cosas como la muerte de un ser querido, en este caso de mi padre, y esa muerte acarrea, por problemas familiares, que tres niños no hayan podido disfrutar de su vida juntos como hermanos. No he tenido relación con Francisco y Cayetano Rivera como tiene, por ejemplo, mi mujer con sus hermanos». El DJ ha contado que conoció a su hermano Cayetano cuando tenía catorce años durante la boda de su hermano Francisco con Eugenia Martínez de Irujo. Fue el diestro quien se le acercó ante su sorpresa y le dijo que era su hermano.

La reconciliación con su madre

El DJ ha ahondado en la guerra que se desató con su progenitora a consecuencia de sus declaraciones sobre la herencia de Francisco Rivera ‘Paquirri’. A pesar de que firmaron la paz tras la muerte de doña Ana, ha subrayado que tiene una conversación pendiente con ella en la que desea que le explique muchas cosas. «En el momento en el que falleció mi abuela empecé a ver las cosas más claras. Cogí y dije: De verdad, ¿tú crees que tu madre ha hecho las cosas malamente queriendo? Eso no puede ser. Quizás se haya equivocado, eso sí». Asimismo, ha explicado que la reconciliación fue clave para él porque en ese momento no era feliz.