Antonio David Flores se ha convertido en el protagonista indiscutible de esta última semana. Tras su separación de Olga Moreno, su nueva relación con la periodista Marta Riesco está dando mucho que hablar. En plena tormenta mediática, el malagueño ha hablado alto y claro del momento que atraviesa. También de la relación que mantiene con su expareja.

«Mi relación con Olga está bien. Llevamos mucho tiempo intentando mantener una relación cordial. Somos una familia y vamos a seguir siéndolo», ha afirmado de forma tajante Antonio David Flores a los micrófonos de ‘Viva la vida’. Asimismo ha querido desmentir que esté recluido en su hogar. Ha explicado que ha estado con sus hijos en casa porque han estado malitos.

El malagueño ha hablado de su nueva relación con la reportera negando que tenga pensado protagonizar una próxima portada de revista. «No voy a hacer ninguna exclusiva. No voy a comercializar con esto». El ex Guardia Civil ha querido recalcar que las personas «tienen derecho a cambiar. Voy a mantenerme en esta línea. Me gustaría que no se me cuestionara». Ha pedido respeto públicamente. «No voy a participar en la difamación. Ni que el siguiente paso sea que me enfrenten a mi familia».

«Tengo derecho a rehacer mi vida»

Antonio David Flores ha subrayado que no quiere que otros le enfrenten a sus seres queridos. «El hecho de que quieran hacerlo me parece un gesto bastante ruin». También ha asegurado que ya habló en su momento del fin de su matrimonio con Olga Moreno. «Llevo tres meses separado. Creo que tengo derecho a rehacer mi vida. Intentar estar bien y ser feliz».

No ha podido evitar emocionarse y se ha mostrado totalmente roto cuando ha recordado que había vivido un año «muy difícil». Una etapa que ha calificado como dura no solo para él también para su familia. Ha subrayado que su único objetivo es levantar cabeza. «Me encuentro en un momento en el que quiero estar bien y encontrarme bien». Ha concluido sus declaraciones con las siguientes palabras: «Quiero que se respete a las mujeres que me rodean. Son todas fantásticas y estoy super orgulloso de todas. Que me disparen a mí, pero que no se ataque a terceras personas».

Antonio David Flores confirmó la noticia de su nueva relación con Marta Riesco a través de un comunicado. «Llevo varios meses separado y por lo tanto, estoy rehaciendo mi vida. Comuniqué de forma pública mi separación hace tres meses. No tengo por qué esconderme. Es cierto que Marta Riesco y yo hemos empezado a construir una relación». En la nota difundida incluyó unas palabras dirigidas a Olga Moreno. «Es una mujer extraordinaria, una madre excepcional y ha sido la mejor compañera de viaje hasta que nuestros caminos han tomado caminos diferentes. Siempre será mi familia y siempre podrá contar conmigo».