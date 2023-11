Las pistas de David Muñoz sobre el próximo vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas

Vídeo: Europa Press

Queda poco más de un mes para una de las apariciones del año más esperadas por Cristina Pedroche. Ha pasado casi una década desde que la de Vallecas irrumpió por primera vez en las Campanadas de Antena 3 para hacer historia, y vaya si lo ha conseguido. Temporada tras temporada, la presentadora ha conseguido acaparar la atención de miles y miles de personas que no conciben otra idea que despedir el año de su mano. Ahora, la esposa de David Muñoz tiene entre manos el reto de volver a sorprender a los espectadores como anteriormente, y su marido ha desvelado algunas claves que han hecho que la expectación aumente.

En la presentación de su nueva figura en el Museo de Cera de Madrid, Dabiz Muñoz ha hecho referencia a Cristina Pedroche y a su próximo vestido para dar la bienvenida al 2024: “He visto todo, faltaría más, y si no me deja verlo, lo veo igualmente”, ha comenzado indicando, para después entrar en detalles: “La verdad es que el trabajo que hacen ella y Josie durante todo el año, que es un trabajo muy creativo, de verdad que yo creo que la gente fliparía si viese todo el trabajo que tiene detrás, hasta el nivel conceptual. Yo creo que además tiene también un mensaje superbonito y superpotente”, ha continuado.

Para el chef es todo un orgullo que su compañera de vida sea el rostro visible de algunas causas solidarias que abandera con su vestimenta en un día tan señalado: “Una vez más se han reinventado. Yo creo que lo más difícil cuando hablamos de cosas únicas y de cosas creativas es seguir haciendo cosas nuevas. Y yo creo que este año, otra vez, se han vuelto a reinventar ellos dos y lo van a volver a reventar, sin duda”, ha zanjado, dando así aún más intriga si cabe de cara al próximo 31 de diciembre.

David Muñoz protagoniza el segundo posado más esperado de la Navidad

Teniendo en cuenta que aún quedan varias semanas para Nochevieja, habrá que esperar no solo para ver la elección estilística de Cristina, sino también el tradicional posado de David. Se ha convertido en toda una costumbre que el emblemático cocinero pose con el traje que ha llevado su esposa para dar las Campanadas en el año anterior al que está por venir. Un gesto de lo más divertido y aplaudido por sus casi millón y medio de seguidores en Instagram que Muñoz repite de manera anual.

No todo es de color de rosa en Año Nuevo para Pedroche. Pese a que la presentadora pasa meses preparando con ilusión y ganas su traje para dar las Campanadas, tras su deseada aparición televisiva no faltan las críticas. Muchos son los usuarios de redes sociales que año tras año envían comentarios cargados de negatividad a la vallecana y a su estilista, a quienes no les queda más remedio que responder de la forma más pacífica posible.

Las últimas Campanadas de Cristina Pedroche, marcadas por sus incipientes curvas premamá

Sin ir más lejos, en la última edición Pedroche se decantó por un mini top de Jacinto de Manuel en el que afloraba una paloma de la paz. Las piezas textiles estaban confeccionadas por Íñigo Garaizabal y el broche de oro al look era una falda de transparencias y una gran capa customizada por más de 75 personas refugiadas en España de un total de diez países.

Esta comentada elección provocaba que Josie tuviera la bienvenida al 2023 con una videollamada en ‘Espejo Público’ en la que revelaba el porqué de su elección estilística para Cristina: “Es una capa increíble, que quedará para la posteridad y que está cargada de humanidad. La alegoría que yo planteé es un deseo universal y personal, la verdad es que es lo que queríamos. Queríamos una escultura que simbolizara la paz (…) Estamos contentos, supersatisfechos, después de ocho años, cada vez disfruto más las críticas, me he divertido muchísimo. No era fácil de entender, hay mucha gente que no ha entendido nada”, recalcaba con total tranquilidad y con la mirada puesta en esta Nochevieja 2023, que promete dar mucho de qué hablar de nuevo.