2 Explicó los motivos de la demanda

A pesar de que no suele hablar de su vida privada, el almeriense aprovechó su paso por los Premios Dial para matizar algunos aspectos íntimos y quiso aclarar los motivos de la demanda interpuesta a su ex: “Una cosa muy importante: yo no he dicho jamás que la ni la madre ni la familia de la madre de mi hija no pueda poner fotos de la niña. Yo eso no lo he dicho. Yo solo quiero que proteja la intimidad de una menor, nada más, que no hable de ella, que no la asocie a marcas, punto. Solo eso”, contó.