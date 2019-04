David Bisbal es un hombre afortunado. Con una carrera de éxito internacional que sigue creciendo día tras día, una silla fija en ‘La Voz Kids’, y una bonita familia que está a punto de sumar un nuevo miembro, el de Almería parece no tener razones para perder la ilusión.

Pero además de cantante, el ex de Chenoa es persona y, como todos, hay días que se levanta menos contento de lo que debería. Sin embargo, lejos de dejarse llevar, el artista tiene un truco que nunca le falla. “Todos los días cuando me despierto, sonrío, tenga motivos o no. Y así empiezo el día… sin importar qué me encuentre. Besos a mi gente”.

¿A qué se debe esta confesión ahora? ¿Querrá David Bisbal mandar un mensaje a las voces que apuntan a que su enfrentamiento con Elena Tablada podría estar condicionando su felicidad? Hay que recordar que, en los últimos meses, ha salido a la luz la guerra abierta que la expareja mantiene, motivada en gran medida por diferencias en las decisiones que repercuten a la hija que tienen en común. Esta batalla campal ha llegado a tal punto que el de ‘Ave María’ ha roto su silencio habitual respecto a temas que no le son agradables para cargar directamente contra la madre de su pequeña.

A pesar de este desagradable enfrentamiento que, a fecha de hoy, no parece tener solución, lo cierto es que Bisbal está a punto de vivir uno de los momentos más felices de su vida. En cuestión de días nacerá el bebé que espera con Rosanna Zanetti, un niño muy buscado que será el primer hijo para la modelo venezolana y el primer varón para el andaluz, que por fin cumplirá su ilusión de darle un hermanito a Ella, la hija que tiene en común con Elena Tablada.