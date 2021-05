La tonadillera dejaba a todos boquiabiertos después de responder a una pregunta de Risto Mejide en el estreno de ‘Top Star’.

Isabel Pantoja ha regresado por todo lo alto a ‘Top Star’, el nuevo programa del prime time de Telecinco presentado por Jesús Vázquez. Con una sonrisa de oreja a oreja, la tonadillera ha compartido simpatías con el resto de mentores y se ha llegado a emocionar con algunos de los concursantes. En medio del espacio, la cantante ha lanzado un dardo envenenado a Kiko Rivera tras responder una pregunta de Risto Mejide sobre el talento familiar.

Durante una de las pruebas de la noche, Isabel Pantoja, Danna Paola y Risto Mejide han tenido que valorar las voces de tres jóvenes que pertenecían a unas conocidas sagas familiares. Entre ellos, se encontraba Claudia, la hija de Raquel Revuelta. Tras ver sus vídeos de presentación, Risto Mejide no dudaba en lanzar una pregunta dirigida a su compañera de programa. «¿El talento se hereda?«, decía el publicista.

Ante esto, con una mirada desafiante y con el rostro serio, Isabel Pantoja respondía de forma contundente: «No«. Un claro zasca y dardo envenenado a su hijo, del que durante años no ha dudado en reconocer su capacidad hacia la música debido a que lo llevaba en la sangre. La respuesta no ha dejado a nadie indiferente y ha cortado de un plumazo la conversación entre los mentores. «No hay nada más que decir, señoría«, sentenciaba el publicista.

Tras esto, sobre el distanciamiento que había entre Danna Paola, Risto Mejide e Isabel Pantoja en la mesa del programa debido a las restricciones para evitar la propagación del coronavirus, la tonadillera aseguraba: «Dicen que la distancia hace el olvido«. Una clara declaración de intenciones con la que la cantante deja clara cuál es su postura ante la guerra pública y familia que comenzó su hijo meses atrás en ‘Cantora, la herencia envenenada’.

Isabel Pantoja, dispuesta a hacer disfrutar a su público

Isabel Pantoja se enfrenta a una nueva experiencia que nada tiene que ver con su paso por ‘Idol Kids’, un programa en la que pudimos verla emocionarse con el talento de los más pequeños. Ahora, la tonadillera tiene por delante un nuevo reto y está dispuesta a disfrutar de todo lo que le puede brindar el nuevo programa y darle a su público lo que más está esperando.

Tras varios meses de encierro en Cantora, Isabel Pantoja, que ha pasado por un año de lo más difícil no solo por su enfrentamiento con su hijo sino también debido a la situación de emergencia sanitaria, quieren encontrar el alma y las voces de los contantes y está dispuesta, con mucha fuerza, a que le hagan vibrar. «La música es mi vida, la cantante o el cantante me tiene que hacer vibrar. Los que están tocados es porque han nacido para ello. Vengo con mucha fuera a valorar lo que siento», comentaba la interprete de ‘Marinero de luces’ en su vídeo de presentación.

Isabel Pantoja ha reído y se ha emocionado en el estreno de ‘Top Star’ y no ha dudado en cantar una de sus canciones junto a Javián, el exconcursante de ‘Operación Triunfo’ que se ha presentado al nuevo programa de Telecinco en un claro homenaje a Álex Casademunt.