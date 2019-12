1 Da un paso más para verse mejor

«Por fin os enseño mis nuevos labios desde @clinicasdiegodeleon. Y también me he animado a probar el botox en la frente. Ya sabéis que me gusta compartir con vosotros mi experiencia para aclarar todas las dudas. Estoy muy contenta con el resultado en mis @clinicasdiegodeleon«, escribía emocionada.