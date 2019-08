Pedro García Aguado está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida tras haber sido nombrado Director General de Juventud de la Comunidad de Madrid dentro del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Un cargo del que ha hablado este miércoles en el programa ‘Todo es mentira’, que le tenía preparada una sorpresa, poder hablar con Dakota, uno de los casos más complicados que llevó en ‘Hermano Mayor’.

“Hola Dakota, te digo yo a ti que sí”, le ha saludado el exatleta, haciéndole un guiño con una de sus frases más conocidas. “Te quiero mucho, no tengo palabras para agradecerte lo mucho que has hecho por mí”, le ha contestado a su vez la de ‘Supervivientes’, que no ha podido contener las lágrimas de la emoción.

La joven ha aprovechado la llamada para decirle que se alegra mucho de su nuevo cargo y, de paso, darle las gracias por defenderla “cuando se metieron conmigo en ‘Supervivientes’, muchas gracias”. “Eres mucho más valiente que muchas personas que hay por ahí”, le dijo García Aguado antes de darle un consejo: “lo único que le pido es que tenga los pies en el suelo y que la tele no la machaque demasiado”.

“Me cambió la vida, al principio cuesta porque si no pones de tu parte… no cambias”, contó Dakota sobre su experiencia en ‘Hermano Mayor’, de la que sacó muchas lecciones. Pedro, por su parte, aseguró que le gustó cómo lo había hecho en ‘Supervivientes’: “ha sabido jugar sus cartas, ha competido y me ha encantado. Lo que pasa que ella es mucha Dakota, pero se le ha visto la nobleza y la transparencia que tiene”, ha sentenciado.