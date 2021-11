Las últimas semanas no están siendo especialmente fáciles para Chabelita Pantoja. Tampoco para su novio y futuro marido, Asraf Beno. Las filtraciones de Kiko Rivera de mensajes y audios para dejar en mal lugar a su hermana han tenido una repercusión mayúscula y es que deja entrever que la relación entre ambos no siempre es idílica y entran en juego especulaciones muy graves que la pareja se plantea ahora frenar poniendo a sus abogados a trabajar en una batería de demandas. Es ahí donde entra en juego ahora Omar Montes, siempre polémico con sus declaraciones, a pesar de que en su idea no está hacer daño, sino hacer chanza sobre los últimos movimientos que dan el clan Pantoja al que un día, brevemente, perteneció.

Vídeo: Europa Press

Ahora, Omar Montes ha querido darle un envenado consejo a Asraf Beno, aprovechando que está en el foco mediático y como venganza por conquistar a Chabelita cuando aún era su novia. El cantante desea que el modelo tenga un ‘plan B’ para cuando Chabelita rompa con él y su presencia en los platós de televisión y revistas de corazón se vea truncada de la noche a la mañana. Para estar prevenido ante esta eventualidad que Omar Montes vaticina que llegará pronto, le recomienda que comience a labrarse un futuro alternativo: “Yo le recomendaría la fontanería, cursos de FP que te enseñan un montón de cursos para ganarte la vida, todo lo que tenga que terminar en -ía que lo aprenda, que le va a hacer falta para cuando la amiga le deje”, sentencia con ironía el cantante.

Pero no solo sobre la relación de Chabelita y Asraf Beno opina Omar Montes. También se ha mojado al valorar en qué punto se encuentra Kiko Rivera en su conflicto con su madre, Isabel Pantoja. Considera que madre e hijo van a acercar posiciones y que entre ellos nadie puede interponerse, al menos no deberían hacerlo. ¿Habla de Anabel Pantoja? Esto lo deja en duda, pero lo que sí deja bien claro es que quiere ser presidente del Gobierno y explica los planes que tiene para hacerse con el poder y qué medidas adoptará cuando se encuentre en su despacho en La Moncloa. Vea el vídeo y escucha con detalle sus alocadas declaraciones.