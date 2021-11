No es la primera vez que un rostro conocido recibe palabras mal sonantes, insultos o incluso amenazas a través de sus perfiles sociales. Cada día es más fácil esconderse detrás de un ordenador, tablet o teléfono móvil y acosar virtualmente a cualquier persona, ya sea famoso o no. Por este motivo, Cristina Pedroche, una de las últimas personas en enfrentarse a este delito, ha querido mostrarlo públicamente para concienciar a la sociedad y desvelar el infierno que vive día a día. No es fácil estar en el punto de mira para un internauta que día sí y día también te insulta y te acosa sin motivo alguno. Y, tal y como hemos dicho anteriormente, esto es algo cada vez más usual en nuestra sociedad.

«Ridícula de mierda», «anormal» o «muérete tabla» son algunos de los mensajes que recibe la presentadora

Con casi tres millones de seguidores a sus espaldas, no es oro todo lo que reluce. Eso mismo ha querido confesar la colaboradora de televisión que ha compartido la cantidad de mensajes malsonantes que ha recibido por parte de una usuaria de internet. Pedroche es muy activa en sus redes sociales y comparte mucho contenido a través de sus Stories de Instagram (esas publicaciones que solo duran 24 horas). Ahora bien, ha querido confesar que hay una persona que le suele responder a la mayoría de su contenido pero con mensajes que intentan ofender, dañar y perjudicar a la de Vallecas.

Mensajes del tipo de «ridícula de mierda», «patética», «anormal», «muérete tabla», «cornuda» o «¿ya te has muerto?» se dirige un internauta, bajo el nombre de Rubén, a Cristina Pedroche. «¿Por qué no te mueres?» o «te podías tirar por un puente o algo» continúa diciéndole dicha persona. Insultos de la talla de «inútil», «payasa» o «escombro» le sigue escribiendo el mencionado usuario. Unos mensajes muy fuertes que Cristina Pedroche ha querido hacer públicos para desvelar el daño que intentan hacerle casi a diario. «Qué tiene que estar pasando en tu vida para llegar a este punto», escribía la presentadora junto a los insultos que ella recibe.

Cristina Pedroche se dirige a él de manera alta y clara

Mientras que este tipo le dedica este tipo de palabras, Cristina Pedroche no quiere entrar en esta batalla. Además de la frase escrita unas líneas atrás, la presentadora también muestra su preocupación por este usuario: «Yo le deseo lo mejor a este chico porque está claro que algo en su vida no está bien», dice junto a otra batería de insultos y palabras dañinas que ha querido hacer públicas.

Además, si nos fijamos en los días en los que esta persona le insulta o acosa, nos damos cuenta que es casi todos los días. Esta internauta está muy pendiente del contenido de Cristina Pedroche y le responde a la mayoría con una cantidad ingente de insultos y graves palabras.