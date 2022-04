Mucho se está hablando en los últimos días sobre las clausulas prematrimoniales que las parejas firman antes de jurarse amor eterno para poner condiciones a su vida conyugal. Así lo hicieron los exduques de Palma, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin y que acaban de liquidar, como así ha publicado en exclusiva la revista SEMANA. Pero también está causando un gran revuelo el hecho de que Jennifer López obligase a Ben Affleck a firmar una clausula para asegurase que tendrá sexo durante sus noches como mujer casada. La cantante le ha pedido a su futuro marido un compromiso a mantener al menos cuatro actos sexuales a la semana, lo que ha generado un gran revuelo mediático, que ha llegado incluso a ‘Zapeando’, programa de la Sexta en el que Cristina Pedroche se ha mostrado escandalizada por esta condición conyugal y desvelando a su vez que ella y David Muñoz también se pusieron condiciones antes de intercambiar alianzas y comenzar su andadura como marido y mujer.

Cristina Pedroche considera que es “lo peor” que Jennifer López obligue a Ben Affleck mantener cuatro relaciones sexuales a la semana por contrato. Basa su opinión en la creencia de que “una pareja tiene que fluir” y que si ella se encuentra en esa situación en la que ahora se ve el afamado actor de que “tenemos que hacerlo 20 veces, pues no me apetece ni una vez. Cuando obligas a algo se te quitan las ganas”, aseguraba. Una opinión con la que han estado de acuerdo sus compañeros de programa, que se quedaron ojipláticos con la confesión de la presentadora, que después se lanzó a reconocer que ella también le puso condiciones a David Muñoz para convertirse en su esposa y así asegurarse un placer que con otro hombre no podría disfrutar. Eso sí, lo suyo nada tiene que ver con el sexo, aunque quizá este sea el postre.

“Yo no cocino nada. Tengo un acuerdo con él que mínimo a la semana me tiene que hacer la cena una o dos veces”, desvelaba con su característico sentido del humor, aunque todos han entendido que, de ser cierto, es lo más lógico, si tenemos en cuenta de que su marido ha sido galardonado como uno de los mejores chefs del mundo. Cristina Pedroche ha confesado que su marido acata con la promesa sin poner demasiados peros, aunque es conocedora de que “cocinar no es lo que más le apetece al llegar a casa de trabajar”. Y es que, aunque la cocina sea su gran pasión, también necesita tiempo de desconexión y salir de vez en cuando de los fogones en los que pasa tantas horas a lo largo del día.

Cristina Pedroche y David Muñoz conforman una pareja aparentemente idílica. Tienen el mismo sentido del humor, les gusta transgredir y son innumerables las veces que han demostrado que son el mejor equipo. Especialmente en cuanto al comer y es que si David Muñoz es un apasionado de la cocina, su mujer lo es del buen comer y tiene un paladar bien entrenado y muy exigente. Es por eso que sus redes sociales están repletas de platos y momentos en los que disfruta de la comida, además de looks de moda y poses de yoga. Siete años de matrimonio que han dado paso también a una relación empresarial, al formar tándem también en los negocios para cumplir sus sueños y arroparse el uno en el otro para hacer que sus mejores deseos se hagan realidad.

