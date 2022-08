Cristina tenía ciertas fobias, pero gracias a su voluntad y valentía está tratando de superar cada una de ellas. «Superando miedos…Antes nunca me hubiera bañado y ahora solo necesito unos segundos para acallar los pensamientos negativos que me vienen y vencerlos. He necesitado años y muchos viajes para llegar hasta aquí y estoy muy orgullosa de ello».