Cristina Blanco, madre de Miguel Ángel Muñoz, ingresada: "Le han amputado una pierna"

No corren buenos tiempos para Miguel Ángel Muñoz. Tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva, la popular Cristina Blanco, madre del conocido actor, se encuentra ingresada en un hospital de Madrid, aquejada de una grave dolencia. Fuentes cercanas al intérprete han confirmado la noticia de su estancia en un centro sanitario. "Ahora está estable", nos informan, aunque "la han tenido que operar" como consecuencia de la enfermedad que padece: "Le han amputado una pierna".

La que fuera vidente de los famosos en la década de los noventa lleva un mes ingresada "debido a que su estado era delicado" y, tal y como nos deslizan, "está previsto que le den el alta en los próximos días". Durante las últimas semanas, Cristina Blanco ha recibido tratamientos especializados en ortopedia cada día con el fin de lograr una óptima sanación y "ver si le pueden colocar una prótesis". Sin embargo, esta opción no será posible: "No se la van a poder poner". Con esta nueva y complicada situación, la tarotista tendrá dificultades para valerse por sí misma, por lo que su hijo ha buscado un centro especializado en cuidados para pacientes de esta índole con el fin de que "la cuiden", una vez reciba el alta, dadas las circunstancias. "Él, por su trabajo como actor, lo tiene difícil para atenderla y no puede acompañarla las 24 horas", nos revelan.

Lo cierto es que, tal y como cuentan a SEMANA personas del entorno de Miguel Ángel Muñoz, este "se ha preocupado muchísimo por su madre" y ha ido "un montón a verla, casi todos los días": "No la ha dejado sola en ningún momento y ha acudido a todas y cada una de las reuniones con sus médicos para conocer de primera mano los datos sobre su evolución".

Este duro varapalo en el entorno de Miguel Ángel Muñoz llega apenas cuatro meses después que que sufriera otro doloroso golpe: la muerte de Luisa Cantero Sánchez, su 'Tata'. La mujer que lo crio desde su infancia -era su tía bisabuela- jugó un papel importantísimo en su vida. Lo ayudó "a amar", a transmitirle "valores" y a hacer de él el hombre que es en la actualidad. Fue ella también quien lo acompañó durante los 100 días que duró la pandemia del coronavirus. "Ha sido bonito haberte podido acompañar hasta el último suspiro. Me siento tan afortunado y agradecido de haberte podido cuidar hasta el final en tu casita, en tu camita rodeada de todos tus santos, desde la Virgen del Carmen, San Judas Tadeo y cada uno de los pequeños detalles que te hacen feliz. Con todo el respeto hacia mis padres, que me han dado la vida, has sido el mejor regalo que he podido tener y hasta el día de hoy, de tu última despedida, has hecho que todo sea mágico a tu alrededor", confesó Muñoz en las redes sociales tras perder a su 'Tata', quien inspiró la película documental '100 días con la Tata'.

Tras la reciente amputación de pierna de su madre, a Miguel Ángel Muñoz le toca hacer frente a una compleja situación familiar. Esta vez, con su madre. Cristina Blanco dejó hace tiempo el mundo de la futurología. Una decisión que tomó décadas atrás, coincidiendo con los primeros pasos de su hijo como actor. Este se abría camino en el mundo de la interpretación cuando ella se topó con graves problemas con la justicia. La vidente fue condenada a 16 meses de prisión después de ser acusada de sustraer tarjetas de crédito a los clientes de un hotel de Marbella. En su momento, el escándalo conmocionó al país, ya que Cristina Blanco era una colaboradora habitual de los programas de mayor éxito de la televisión. Entre su clientela habitual figuraban rostros bien conocidos del papel couché, como Lara Dibildos, Belén Esteban, María Teresa Campos, sus hijas Terelu y Carmen Borrego, o Rocío Carrasco. Podría decirse que tuvo suerte y se libró de ir a la cárcel al carecer de antecedentes penales. Eso sí, tras la pesadilla vivida por la familia, esta decidió llevar una vida más sosegada, centrada en su recuperación.

"Ella decidió apartarse y quedarse en un segundo plano, prácticamente invisible, para que a mí no me tuviesen que hacer este tipo de preguntas y eso se lo agradeceré siempre", confesó Miguel Ángel Muñoz en una entrevista con Risto Mejide en su programa, 'Viajando con Chester'. Siempre discreto en lo que respecta a su vida privada, el ganador de la primera edición de 'MasterChef Celebrity' España contó por primera vez en 2017 cuánto le afectó lo que le sucedió a su progenitora: "Dejé lo que estaba haciendo para cuidar a mi madre unos días". El tiempo, que todo lo cura, se encargó de cerrar heridas y de hacer que aquel oscuro episodio quedara -casi- en el olvido: "Lo vives con mucha dificultad y la máxima compasión que le tienes a la persona que más quieres en el mundo".

Como consecuencia de sus problemas con la justicia y su drástico cambio de vida, Cristina Blanco se sumió en una profunda depresión. Incluso tuvo que ser ingresada en la Clínica López Ibor, especializada en salud mental, donde le diagnosticaron un trastorno bipolar. Los últimos años los ha vivido centrada en salir adelante. Es algo que su hijo valora especialmente. "Estoy muy orgulloso porque salió y a lo largo de los años me ha dado muchas lecciones de vida", confesó en su cara a cara con Risto.

Ahora, tal y como nos indican a SEMANA, "Miguel Ángel se comporta como un hijo ejemplar. Se preocupa por ella y hace todo lo posible para que tenga todo lo que necesita". En ese sentido, nos comentan, "su dedicación es total". La última vez que el actor hizo comentarios sobre su madre públicamente fue el pasado mes de mayo, para dedicarle una tierna felicitación, acompañada de una instantánea junto a ella. "Feliz día de la madre", se limitaba a decir en un escueto mensaje... uno de los pocos que le ha dedicado en público.