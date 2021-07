El hijo de Isabel Pantoja ha compartido con todos sus seguidores el consejo que le hubiera gustado recibir por parte de una persona importante de su vida cuando atravesaba un momento personal complicado.

Kiko Rivera no deja de sorprendernos. A pesar de que siempre está en el ojo del huracán mediático, el dj ya parece haberse acostumbrado a ello y trata de llevar su vida como puede. En medio de las polémicas, el hijo de Isabel Pantoja ha demostrado en más de una ocasión cómo es capaz de pensar su situación personal y compartir con sus seguidores algunas de sus reflexiones.

Esto es lo que ha hecho recientemente. Y es que Kiko Rivera ha querido compartir con ellos el consejo que le hubiera gustado recibir cuando atravesó la peor época de su vida. «Si estás leyendo esto ahora… Quiero decirte algo… Trabaja duro, no se trata de ganar, se trata de no darse por vencido», empieza diciendo orgulloso de poder ayudar a sus seguidores.

«Si tienes un sueño lucha por el con disciplina y pasión. No se trata de cuántas veces te rechacen o te caigas, lo que importa es cuantas veces te levantes con valentía y sigas adelante. Lucha por tu sueño sin que nada ni nadie se interponga 😎», termina diciendo consciente de que no importan las caídas que sufras a lo largo de tu vida, lo que importa es que te levantes y sigas intentando cumplir tus sueños.

Kiko Rivera lanza el consejo que le hubiera gusta recibir

Unas horas antes de compartir esta reflexión, Kiko Rivera nos daba la información más importante de este verano. Y es que con una foto en la que muestra una cara de felicidad muy llamativa, el dj asegura que está a poco tiempo de anunciar nuevos proyectos profesionales: «Se avecinan cosas buenas y para celebrarlo… me he quitado la barba. ¿Qué os parece? 🙀🙀🙀», escribe con emoción a la vez que enseña un nuevo cambio de look.

Se acerca una fecha clave en su vida

Kiko Rivera prefiere estar centrado en el trabajo cuando está a punto de llegar una fecha clave en su vida. El próximo lunes 2 de agosto no solo su madre, Isabel Pantoja, cumple años, sino que también marca el primer aniversario del día en el que toda su vida saltó por los aires. Su vida cambió radicalmente en la celebración del cumpleaños de su madre, al abrir una puerta y toparse con los enseres desaparecidos de su padre y que todos creían que habían sido robados.

Después rascó más y comprobó que sus hermanos no eran los únicos perjudicados y esto derivó en su decisión de sentar ante un juez a su tío, Agustín Pantoja, y también a su propia madre. Un dolor que le hace vivir horas bajas a nivel personal y, con sus problemas anteriores, el temor de que pueda caer de nuevo en la adicción a las drogas contra la que aún batalla. Una peliaguda cuestión que se ha puesto sobre la mesa en los platós de televisión y que él mismo ha querido zanjar con contundencia, con la firme intención de que se deje de especular.