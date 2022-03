Victoria Federica ha concedido su primera entrevista a una revista de moda, Elle, donde ha hablado de su faceta como influencer, de su madre e incluso de su abuela, el Rey Don Juan Carlos. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se ha convertido en uno de los rostros más habituales de los «saraos» en la capital madrileña. Firmas y marcas optan por su imagen y es invitada a las alfombras rojas y photocalls de los eventos que organizan. Eso sí, Vic (así le gusta que le llamen) no habla para los medios de comunicación que se encuentran en este tipo de actos. Pensábamos que no iba a romper su silencio. Sin embargo, ahora se convierte en portada de esta mencionada revista. Por esta razón, su nombre ha cobrado mucho protagonismo durante las últimas horas y ha acaparado titulares y minutos en televisión. Y en ‘Sálvame‘ no podían ser menos. Jorge Javier Vázquez no ha perdido la oportunidad de darle un consejo y un toque de atención.

Jorge Javier habla de Victoria Federica y la entrevista que ha concedido

El popular presentador ha hablado de la entrevista de la nieta de los eméritos. Ha aplaudido este importante paso que ha dado pero no ha querido desaprovechar la ocasión para darle un consejo. “Victoria Federica, eres muy joven, tienes una personalidad y una belleza muy peculiar, pero hay que quitarse ya el mundo de los toros, que eso ya no vende. Hay cosas que nos gustan y nos las tenemos que comer”, ha comenzado diciendo. “Si quieres prosperar en el mundo moderno, el mundo de los toros, al arcón de la Bollo”, ha sentenciado.

La entrevista de Victoria Federica ha sido muy comentada a lo largo de la tarde en ‘Sálvame’ y varias celebridades han hablado sobre la nieta favorita del Rey Juan Carlos. Sin ir más lejos, el estilista Jesús Reyes decía lo siguiente: «El estilo de Victoria Federica es un clásico renovado. Tiene y se debe a una imagen impoluta, elegante, sofisticada... A nivel laboral ella quiere dejar atrás esa etiqueta de chica joven y empezar a ser una mujer profesional. Además, tiene referencias dentro de su casa. ¿Quién mejor que don Jaime de Marichalar para poder asesorar a Victoria Federica? Ya es una royal influencer. Cualquier marca estaría dispuesta a pagar, como mínimo, 1.500 euros por una sencilla colaboración con ella«, explica el modisto.