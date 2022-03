Durante las últimas semanas, el nombre de Anabel Pantoja ha sonado con fuerza como posible concursante de la nueva edición de ‘Supervivientes‘, que está a punto de arrancar. Tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva de fuentes bien informadas, Anabel Pantoja finalmente será concursante de ‘Supervivientes’. La colaboradora de televisión viajará a Honduras durante las próximas semanas para retomar la aventura que dejó a medias hace unos años. Fue en el año 2014 cuando la sobrina de Isabel Pantoja participó en el concurso más extremo de Mediaset, aunque solamente estuvo dos semanas en los Cayos Cochinos. Salió del concurso porque no fue capaz de aguantar la estancia en la isla. Sin embargo, ahora quiere darse una segunda oportunidad y ha tomado la decisión de poner rumbo a Honduras.

Anabel Pantoja vuelve a ‘Supervivientes’ ocho años después

Después de varias semana de rumores sobre una posible marcha de Anabel Pantoja a ‘Supervivientes’, fuentes bien informadas confirman a SEMANA que será concursante de esta edición. Ya bromeó con la idea de que podría participar. Sin embargo, prefirió no hacer muchas declaraciones al respecto e incluso se atrevió a desmentir la información. Ahora, se confirma uno de los fichajes más esperados de esta edición del concurso de Telecinco. De hecho, sin ir más lejos, este martes en ‘Sálvame‘ ha asegurado que le quedaría poco tiempo en su silla del programa. Aunque en un principio podría parecer una nueva amenaza de marcharse (aunque minutos después ha abandonado el plató), en ese momento estaba de broma y podría referirse a la noticia que confirma SEMANA.

Ocho años después de participar por primera vez en el concurso, Anabel Pantoja regresa a ‘Supervivientes’. «Esto ha podido conmigo. Duré un día pero se me pasaron muchas cosas por la cabeza. No era el hambre, era más mi cabeza, el agobio y la claustrofobia que me entró allí. Estoy arrepentida de no poder haberle demostrado a la gente lo que valgo«, dijo por aquel entonces. Ahora, sí que tiene la oportunidad de demostrar su valía y convertirse en la primera del clan Pantoja que gana el concurso más extremo de Telecinco.

Ningún miembro del clan Pantoja ha logrado conseguir un buen puesto en el concurso

A pesar de que han sido varios los miembros del clan Pantoja que han participado en el concurso, ninguno de ellos ha logrado ni siquiera llegar a la final. Kiko Rivera, Isabel Pantoja, Anabel Pantoja Chabelita Pantoja... todos ellos han participado y hemos vivido tres abandonos y convertirse en la undécima expulsión, respectivamente. Ahora es el turno de Anabel de darle la vuelta a la tortilla y demostrar que puede aguantar más de dos semanas de supervivencia e incluso ganar la edición. La joven también viajó hasta Honduras durante la participación de Omar Sánchez en la edición del año 2021 para darle una sorpresa a su entonces novio.

Te interesará saber...