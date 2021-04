Mario Casas y su familia han compartido en sus redes sociales fotografías de la casa que el actor construyó en el año 2017 a las afueras de Madrid.

«Somos una piña. Estoy algo enmadrado. Pero nada conflictivo, ¿eh?. Mi casa, siempre llena de gente, es lo que me oxigena». Estas palabras de Mario Casas dejan claro que es alguien muy familiar. Aunque está independizado, el actor procura exprimir al máximo el tiempo junto a sus padres y sus hermanos, quienes cada vez que pueden se acercan a su vivienda. Una espectacular casa situada a 30 kilómetros de Madrid donde tiene vistas a un lado, dos características que convierten a este enclave en un lugar de ensueño. Para él no solo es su refugio, también es la casa de sus sueños, ya que la construyó tal y como él tenía en su cabeza. Tras adquirir el terreno en Los Peñascales, el joven de 34 años optó por una propiedad de diseño de dos plantas y una superficie de más de 218 metros cuadrados. ¿La joya de la corona? El jardín que posee, pues en ella tiene una piscina de casi 40 metros y varias plazas de garaje, además de un entorno rodeado de zonas frondosas.

Si bien es cierto que Mario Casas no es muy dado a compartir fotografías del interior de su casa de forma habitual, quien sí suele hacerlo es su hermana, Sheila Casas. Ambos están muy unidos y ella es muy activa en sus redes sociales, por lo que no es raro que postee imágenes desde casa de su hermano. Gracias a ella y a las pocas ocasiones en las que Mario se fotografía desde su vivienda, hemos descubierto que tiene un gusto exquisito para la decoración. Espacios muy abiertos, grandes ventanales y un mobiliario de líneas puras son solo algunos de los aspectos que definen el hogar de este prestigioso actor. Situada en la sierra de Madrid, el intérprete decidió mudarse allí en el año 2017, un instante muy especial para él, ya que su padre tuvo un papel fundamental en la construcción de la residencia. Ramón Casas es ebanista de profesión, no obstante, en los últimos años se ha dedicado a la construcción por lo que ha ayudado tanto a sus dos hijos mayores en las reformas de sus viviendas.

Feliz con la casa escogida, en ella da rienda suelta a su pasión por el deporte y los juegos. Prueba de ello que no deje de jugar al pin pong, un juego en el que parece tener tal destreza que no duda en apostarse, por ejemplo, baños en su piscina dándole igual el mes en el que estemos. Cabe señalar que su afición incluso ha sido televisada, así lo demuestra que cuando visitó a Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’ se batieran ambos en duelo. Este martes Mario Casas visita ‘El Hormiguero’ junto a José Coronado, dos pesos pesados de la industria del cine en nuestro país y que han cosechado innumerables éxitos en su carrera como artistas.