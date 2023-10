Chenoa reacciona al ignorado papel que juega en el documental de David Bisbal

Chenoa ha reaccionado. Eran muchos los seguidores de 'Operación Triunfo' que querían escuchar cómo se había tomado la cantante aparecer como una más en el documental de su ex, David Bisbal. Fueron novios durante tres años, pero su ruptura fue traumática. Tanto que la imagen de Chenoa con un chándal gris a las puertas de su portal en Barcelona para hablar del final de su historia de amor se convirtió en viral. Un vídeo del que tampoco hay ni rastro en el último trabajo del almeriense. Pero, ¿cómo se ha tomado ella todo esto? En el vídeo responde a las preguntas del reportero y ya te avanzamos: no tiene desperdicio. No te lo pierdas.

Vídeo: Europa Press