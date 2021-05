La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha confesado que no ha felicitado a su madre, Isabel Pantoja, y aprovecha la ocasión para desvelar en qué punto está su relación con ella.

Chabelita Pantoja parece estar ya curada de espanto. Este lunes, la hija de Isabel Pantoja ha vuelto al plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para cumplir con sus labores como colaboradora de televisión. Allí ha estado comentando las últimas noticias referentes a la crónica social, pero no se ha podido librar de las preguntas sobre en qué punto se encuentra la relación con su madre, Isabel Pantoja.

Ella misma, que nunca ha tenido reparos a la hora de hablar sobre las polémicas que giran en torno a su familia, ha confesado que no tiene contacto con su madre desde hace un tiempo. «No he tenido contacto con ella, nada, nada…», empieza diciendo Chabelita tras la pregunta de Joaquín Prat de si ha podido felicitar a su madre. Lo hace con rostro serio. «Es que en realidad no ha pasado nada, que yo sepa no he tenido ninguna pelea con ella ni discusión, no he tenido malentendido«, continúa argumentando sobre su madre.

Eso sí, explica el motivo que podría haber cambiado la relación con su madre. «A partir de lo de mi hermano, cuando volví de ‘La casa fuerte’ las cosas cambiaron, sabéis que no pude hablar con ella ni escribirme con ella, de ahí vino el famoso salto de la reja de Cantora para poder verla y a partir de ahí, sí que hablamos unas cuantas veces más, quedó en recoger a Alberto y ya está, hasta ahí es donde puedo contar… no sé más», declara.

No ha habido pelea entre ellas, pero madre e hija no se hablan

La joven ha sido rotunda y asegura que no ha felicitado a su madre: «A mí madre no la necesito el Día de la madre, la necesito todos los días de mi vida», comenta con el gesto triste. Por último, ante las preguntas de sus compañeros en plató, Chabelita se muestra sincera y desvela que «no entiendo lo que está pasando».

A diferencia de otros años, Chabelita confiesa que sí ha habido otras celebraciones más especiales: «A lo mejor he ido a darle un regalo, pero desde luego una llamada o un mensaje, siempre. No entiendo lo que está pasando», dice con muchas dudas sobre la actitud de su madre.

Durante la guerra mediática que abrió su hermano contra su madre, Chabelita ha tratado de no posicionarse a favor de nadie. Sin embargo, parece que la relación con su madre no pasa por el mejor momento. Así lo aseguraba ella misma hace unas semanas, cuando su madre todavía no había salido de Cantora para cumplir con sus proyectos profesionales: “Desde que felicitó a mi hijo Alberto no hemos vuelto a saber de ella. Ella ya sabe que estamos aquí, así que cuando quiera, no tengo mucho que decir”, deslizaba Chabelita sobre la desaparición de su madre. Madre e hija vuelven a tener un muro de silencio entre ellas, algo a lo que tristemente se ha ido acostumbrando la joven a lo largo de su vida.