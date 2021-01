La guerra mediática del clan Pantoja todavía sigue dando mucho de que hablar. Mientras que tanto Isabel Pantoja como Kiko Rivera no acercan posturas, no ocurre lo mismo por parte de Chabelita Pantoja con la tonadillera. Mucho se ha hablado de que desde que se destapara el conflicto familiar, Isabel estaría «encerrada» en Cantora junto a su madre, Doña Ana, y su hermano, Agustín Pantoja. Además, por si fuera poco, también se rumoreó que la tonadillera estaba completamente incomunicada del exterior y ni si quiera tenía un teléfono móvil para poder contactar con los suyos.

Ahora, Chabelita Pantoja ha regresado a su puesto de trabajo como colaboradora en ‘El programa de AR’ y ha desvelado que, por fin, ha hablado con su madre y que las cosas están mucho mejor entre la artista y ella. Así lo ha contado: «Ella yo creo que ha sabido tomarse su tiempo, que yo también lo he respetado. Después de haber saltado la famosa valla, ella me ha llamado, ha hablado conmigo normal, ha hablado con mi hijo, que era lo que me importaba. Todo está bastante bien, la noto más tranquila y a mí me vale con eso», asegura la joven.

Chabelita Pantoja ha asegurado intentar un acercamiento entre su madre y su hermano

Chabelita Pantoja no ha podido evitar las preguntas sobre una posible acercamiento entre su hermano, Kiko Rivera, y su madre. Sobre todo después de las últimas declaraciones del DJ. «Yo ya hablé con ella cuando fui a Cantora. Bueno lo intenté, ahora yo ya cumplí mi misión y ahora voy a dedicarme a estar con ella y a no hablarle del tema y poder tener una conversación y una relación normal», ha asegurado la joven desde el sillón del trabajo.

Ana Rosa Quintana ha querido hablar de la difícil tesitura en la que se encuentra la joven en mitad de la guerra entre su madre y su hermano, además de no querer hablar del tema con su progenitora. Algo que realmente «lo agradece», según dice Chabelita. «Ella no le gusta hablar de los conflictos. Él sin embargo sí que lo necesita porque él está en bucle», asegura la joven. La hija de la tonadillera ha asegurado que Isabel Pantoja «no quiere hablar de ese tema».

A pesar de que Kiko Rivera no quiere, a día de hoy, tener una relación con su madre, sí que entiende que Chabelita haya tenido un acercamiento con Pantoja. «Yo les quiero a los dos por igual y obviamente intento poner de mi parte, pero cuando veo que no, pues sí que les quiero pero no los puedo forzar», añade. «Si mi hermano me pone en la tesitura de que tengo que elegir es que no me quiere tanto», ha explicado Chabelita en el programa de las mañanas de Telecinco.